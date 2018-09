Simona Halep, îngrijorată

După accidentarea la spate de la Wuhan, Halep a crezut că tratamentul a funcţionat şi durerile au trecut, însă situaţia nu s-a îmbunătățit, iar Simona se va întoarce în România pentru un consult medical, după ce a fost nevoită să abandoneze duminică, în meciul cu tunisianca Ons Jabeur, după pierderea primului set, scor 1-6, în turneul de la Beijing. „Tratamentul la spate m-a ajutat, dar am început să simt din nou durere. Nu m-am putut mişca aşa cum trebuie, sunt foarte îngrijorată acum! Îmi pare rău că nu am putut termina meciul. Nu ştiu exact ce este, voi merge acasă, voi face un RMN şi voi vedea. Tocmai de aceea m-am oprit, pentru că simțeam că se poate întâmpla ceva mai rău dacă voi continua. Nu am putut reacționa la mingiile trimise de adversară, nu puteam juca”, a declarat Halep, conform WTA.

Următorul turneu la care va participa Simona Halep este programat la Moscova, în sală, în perioada 15-20 octombrie şi va reprezenta ultimul test înaintea Turneului Campioanelor, competiţie la care numărul unu mondial s-a calificat pentru a cincea oară consecutiv.