Simona Halep, învinsă de Elina Svitolina în optimi la US Open

Simona Halep a fost învinsă de ucraineanca Elina Svitolina, cu 6-3, 6-3, duminică, la New York, în optimile de finală ale turneului US Open, ultimul turneu de Mare Şlem al anului.



Svitolina (26 ani, 5 WTA), a cincea favorită a turneului, a obţinut victoria după o oră şi 16 minute de joc.



Elina Svitolina a avut procentaje mai bune decât Halep la ambele servicii, încheind cu 16 winners şi 14 greşeli neprovocate, în timp ce Halep a avut 24 de winners şi 22 de erori neforţate.



Svitolina, medaliată cu bronz la Jocurile Olimpice de la Tokyo, are acum 6-5 în meciurile directe cu Halep. Soţia lui Gael Monfils câştigase şi precedenta confruntare, la Turneul Campioanelor din 2019, cu 7-5, 6-3.



Halep va primi pentru evoluţia sa un cec de 265.000 de dolari şi 240 de puncte WTA. Ea nu a participat la ediţia de anul trecut a turneului de la Flushing Meadows.