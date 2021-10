Simona Halep: La tenis nu se va schimba nimic, voi fi în continuare Simona Halep ca şi până acum

Simona Halep a declarat, vineri seara, că se află într-un moment prelungit de euforie după căsătoria cu Toni Iuruc, precizând că seara de miercuri a fost una de neuitat.

"Sunt într-un moment de euforie prelungit pentru că sunt bucuroasă şi fericită de ceea ce se întâmplă în viaţa mea. Eu spun că m-am adaptat la noul statut (n.r. - de soţie) nu sunt schimbări, doar emoţionale. Am fost emoţionată la cununie atunci când am mers spre domnul primar. Dar după ce s-a încheiat ceremonia m-am relaxat şi m-am bucurat să îi am lângă mine pe toţi cei apropiaţi.

A fost o seară de neuitat, m-am bucurat tare mult, am dansat foarte mult, mă dor tălpile încă. Acum o să mă recuperez câteva zile, dar a fost o noapte de neuitat şi îi mulţumesc lui Toni pentru că s-a ocupat de tot şi a făcut să fie totul la superlativ", a afirmat Halep, prezentă, vineri, la lansarea platformei TennisWin, o reţea socială dedicată iubitorilor de tenis.