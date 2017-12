Simona Halep, la un pas de „careul de ași” la US Open

Pentru prima oară în cariera sa, Simona Halep a acces în sferturile de finală ale US Open, ultimul turneu de Grand Slam al anului, la capătul unui duel spectaculos cu Sabine Lisicki (Germania), locul 24 WTA şi cap de serie nr. 24, tenismena cu cea mai puternică lovitură din circuitul WTA. Constănțeanca, locul 2 WTA și cap de serie nr. 2, a trecut peste accidentarea de la coapsa piciorului stâng, pentru care a primit îngrijiri medicale la finalul primului set, alegându-se cu un bandaj impresionant, și s-a impus cu scorul de 6-7 (6/8), 7-5, 6-2, după două ore și 38 de minute de joc. „Această calificare îmi dă încredere pentru că, deși nu joci cel mai bun tenis al tău, să câştigi un meci la nivelul acesta este foarte important. Îmi dă încredere că pot să stau în teren concentrată şi să lupt pentru fiecare punct, indiferent dacă pierd punctul respectiv sau nu. A fost o partidă foarte bună pentru mine şi sper să mai am partide din acest gen, în care să lupt până la sfârşit cu totul”, a spus sportiva în vârstă de 24 de ani, care a anunțat că accidentarea nu-i pune în pericol prezența în continuare la New York: „Nu sunt foarte rău, nu este foarte gravă problema, dar este o mică problemă. Am avut o durere la picior, la muşchiul stâng, iar după aceea am avut crampe la spate şi de-acolo s-a agravat şi la picior. Sper să mă recuperez, am o zi liberă şi sper să dau tot ce pot în următorul meci”.

DUEL CU FOSTUL LIDER WTA

Pentru un duel în semifinale, Halep se va lupta în această seară cu Victoria Azarenka (Belarus), locul 20 WTA şi cap de serie nr. 20, fostul lider mondial, jucătoare antrenată de belgianul Wim Fissette, care a pregătit-o pe constănțeancă anul trecut. Cele două s-au mai întâlnit în două rânduri, în 2012, de fiecare dată câștigând Azarenka: în optimi la Doha, scor 6-3, 6-1, şi în aceeaşi fază la Linz, scor 6-1, 6-1. „Mă aştept la un meci foarte greu, pentru că a început să joace iar foarte bine şi este o jucătoare bună, care a fost în top”, a mărturisit Halep, care și-a asigurat un premiu de 410.975 de dolari şi 430 de puncte WTA pentru calificarea în sferturi.

S-A RETRAS DE LA DUBLU MIXT

În noaptea de luni spre marți, Halep și celălalt constănțean prezent la US Open, Horia Tecău, ar fi trebuit să joace în sferturi la dublu mixt, dar ocupanta locului secund în ierarhia mondială a decis să se retragă din cauza oboselii acumulate și pentru a evita agravarea accidentării la piciorul stâng. „Antrenorul mi-a spus că trebuie să mă opresc. Am avut o discuţie şi amândoi am căzut de acord. Nu este frumos din partea mea, dar Horia a înţeles”, a explicat Halep. „Intrând în această competiţie de mixt, ştiam de la început că va fi riscul ca Simona să nu poată continua, pentru că are de jucat la simplu. Dacă are un meci de trei seturi, în care este foarte solicitată, ştiam că va fi greu să intre după aceea la mixt. Simplul este o prioritate mult mai mare pentru ea, îmi doresc să-şi revină şi să fie pregătită pentru următorul meci, asta-i cel mai important. M-am bucurat să joc alături de ea, am câştigat două meciuri, ne-am distrat, ne-am simțit bine și poate o să mai avem ocazia să jucăm şi altă dată”, a adăugat Tecău.