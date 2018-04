Simona Halep, lovită cu mingea de Serena Williams la un meci demonstrativ

Simona Halep a jucat în noaptea de marţi spre miercuri un meci organizat în scop caritabil, în care adversară i-a fost Serena Williams. La un moment dat, Serena a luat lucrurile prea în serios, creând un incident care putea fi evitat.

Simona Halep, liderul mondial din circuitul WTA, a fost lovită în plin cu mingea trimisă de Serena Williams, care a uitat că meciul de la Miami are un caracter demonstrativ. Americanca a lovit puternic, la fel ca în turneele oficiale, nimerind-o din greşeală pe româncă. Serena a realizat imediat că nu a procedat corect, iar deţinătoarea a 23 de titluri de Grand Slam şi-a dus mâna la gură când şi-a dat seama ce a făcut, apoi i-a cerut scuze Simonei Halep.

Atmosfera s-a relaxat apoi, iar Simona şi Serena şi-au atins scopul

În pofida incidentului petrecut pe teren, Simona şi Serena şi-au atins scopul, strângând bani pentru copiii cu autism. Fondurile de la “Miami All Star Tennis for Charity”au fost donate către aceeaşi organizaţie care a susţinut şi turneul "Tennis With the Stars", în cadrul căruia Simona a participat în urmă cu două săptămâni. Spectatorii au savurat un moment inedit, atunci când Simona Halep a jucat alături de antrenorul ei, Darren Cahill, contra cuplului american Serena Williams/Francis Tiafoe. Apoi, Halep a făcut echipă cu Francis Tiafoe, înfruntând dublul format din Serena Williams şi australianul Nick Kyrgios.