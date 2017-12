Simona Halep: „Mă bucur că am reuşit să câştig, mă ajută foarte mult pentru viitor“

Jucătoarea Simona Halep, care a câştigat, sâmbătă, meciul de simplu împotriva jucătoarei Andrea Petkovic din FedCup, a declarat că a fost un meci bun, pe care se bucură că a reuşit să îl câştige, pentru că o va ajuta foarte mult pentru viitor.

Simona Halep a declarat, sâmbătă, într-o conferinţă de presă la finalul meciului cu Andrea Petkovic că încearcă să îşi păstreze energia pentru meciul de duminică împotriva jucătoarei Angelique Kerber, pe care speră să îl câştige.

„A fost un meci foarte strâns, am jucat un tenis bun, am condus destul de mult şi de bine, aş fi putut să termin mai repede meciul, Andrea a stat concentrată şi a luptat până la ultima minge. A fost un meci bun, mă bucur că am reuşit să îl câştig, mă ajută foarte mult pentru viitor. Încerc să îmi păstrez energia rămasă pentru mâine, va fi un meci mai greu, cu mai multă presiune, mi-aş dori să îl câştig, trebuie doar să lupt şi să mă gândesc doar la pozitiv”, a spus Halep.

Întrebată ce anume a deranjat-o în timpul partidei, pentru că părea nervoasă, Halep a spus că nu a fost mai nervoasă faţă de alte meciuri şi că a luptat pentru fiecare minge.

„Nu m-a deranjat nimic decât dorinţa de a câştiga şi faptul că am pierdut câteva mingi uşoare, poate că am fost puţin frustrată”, a mai spus jucătoarea.