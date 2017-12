Simona Halep: Mi-am regăsit stilul şi sunt mai încrezătoare

Jucătoarea de tenis Simona Halep, locul 3 WTA, a declarat, astăzi, după ce s-a calificat în sferturile turneului de la Indian Wells, că s-a luptat pentru fiecare minge în faţa Karolinei Pliskova şi că este încrezătoare, ea menţionând că simte că şi-a regăsit stilul, informează wtatennis.com. "Cred că am un retur bun. De aceea pot să mă impun în faţa ei (n.r. - în faţa Karolinei Pliskova). Însă am încercat doar să îmi fac jocul, să fie agresivă şi să stau foarte aproape de linia de fund. Uneori am făcut un pas în urmă pentru că adversara mea lovea foarte puternic, dar am încredere în mine, ceea ce este cel mai important. Am intrat pe teren şi m-am luptat pentru fiecare minge, iar cred că acesta este stilul meu. Simt că mi-am regăsit stilul de a lupta pentru fiecare minge şi fiecare meci. Am pierdut în această privinţă la Australian Open. Împotriva Ekaterinei Makarova nu m-am luptat din toate puterile şi asta este cel mai rău. Apoi mi-am spus că nu vreau să încetez să lupt. Mă simt mai bine acum. Sunt mai încrezătoare. Intru pe teren şi mă lupt pentru fiecare punct", a spus Halep. Jucătoarea de tenis Simona Halep, locul 3 WTA şi cap de serie numărul 3, a învins-o, ieri, cu scorul de 6-4, 6-4, pe sportiva cehă Karolina Pliskova, locul 15 WTA şi cap de serie numărul 14, şi s-a calificat în sferturile de finală ale turneului de categorie Premier Mandatory de la Indian Wells. Partida a durat o oră şi 17 minute. Halep şi Pliskova s-au mai întâlnit în finala de la Dubai, din luna februarie, când tot românca s-a impus, cu scorul de 6-4, 7-6 (4). În faza următoare, Halep va juca împotriva jucătoarei spaniole Carla Suarez Navarro, locul 13 WTA şi cap de serie numărul 12 (scor 4-4 în partidele directe). Ultima lor întâlnire a avut loc în 2013, în optimile de finală de la New Haven, meci câştigat de româncă în trei seturi, 3-6, 6-4, 6-1. De altfel, Simona Halep a pierdut o singură partidă din cele cinci jucate pe suprafeţe rapide, cu Suarez Navarro. În schimb, sportiva spaniolă, în vârstă de 26 de ani, stă foarte bine la întâlnirile jucate pe suprafaţa ei favorită, zgura, scor 3-0. La Indian Wells, meciurile se dispută pe o suprafaţă rapidă.