Simona Halep nu are un obiectiv clar la Indian Wells

În perioada 7-18 martie se va desfășura în SUA ediția din acest an a turneului Premier Mandatory de la Indian Wells. Liderul mondial al ierarhiei feminine, tenismena constănțeană Simona Halep, a declarat înaintea plecării spre SUA că nu are așteptări mari pentru actuala ediție, fiind rezervată în privinţa şanselor pe care le are la câştigarea turneului american, acolo unde a obținut trofeul în 2015. Halep va reveni pe terenul de joc după accidentarea la gleznă de la Doha, sperând să joace cât mai bine la Indian Wells. „M-am antrenat puţin în sala de forţă. Nu am avut dureri la talpă şi sper să fie bine şi la meciuri. Cu siguranţă voi face şi tratament acolo şi sper să fiu gata când începe turneul. Mai am cam zece zile. Am avut probleme cu genunchiul anul trecut, iar acum sunt din nou cu mici probleme la talpă, dar eu sper să fiu gata, să intru pe teren şi să mă simt bine, ca şi la Doha”, a spus Halep, care va lupta pentru a-şi apăra primul loc WTA.

„Nu am niciun obiectiv clar la Indian Wells. Nu ştiu ce a făcut Wozniacki anul trecut, eu nu am foarte multe puncte de apărat, dar nu este vorba numai de puncte. E vorba că trebuie să joc bine, la fel cum am început anul. Obiectivul meu e să fiu numărul unu la sfârşit de an, nu acum. Acum nu are prea multă importanţă. E un turneu foarte mare şi foarte important, dar nu vreau să mă gândesc la titlu. Mă gândesc doar să fiu sănătoasă”, a adăugat Simona Halep.

Citește și

Halep conduce în duelul pentru cea mai frumoasă ţinută a lunii februarie