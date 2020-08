Simona Halep nu va merge la US Open

După ce a câştigat duminică turneul de categorie WTA Internaţional de la Praga, tenismena constănţeană Simona Halep, ocupanta locului secund în clasamentul WTA, a anunţat luni, 17 august, decizia privind prezenţa la ediţia din acest an a US Open. Turneul de Grand Slam de la New York este programat să se desfăşoare în perioada 31 august - 13 septembrie, fără spectatori şi fără calificări.

„După ce am cântărit toți factorii implicați și circumstanțele excepționale în care trăim, am decis că nu voi călători la New York pentru a juca US Open. Mereu am spus că îmi voi pune sănătatea în prim plan și, tocmai de aceea, prefer să rămân și să mă antrenez în Europa. Știu că organizatorii turneului au muncit din plin pentru a organiza un eveniment sigur și le doresc succes tuturor celor care participă la turneu”, a scris Simona Halep pe reţelele de socializare.