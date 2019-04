Simona Halep, pe locul 2 în „clasamentul adevărului“ în tenis

Specialiştii de peste Ocean au alcătuit "clasamentul adevărului" în tenis, ce are la bază un algoritm matematic inventat de fizicianul Arpad Elo, formula fiind aplicată şi-n şah, fotbal, baschet sau tenis de masă. Practic, totul se concentrează pe valoarea adversarelor, nu pe turneu sau faza în care se duelează două tenismene. Spre exemplu, dacă o jucătoare are un avans de o sută de puncte faţă de o rivală, ea are şanse de 64 la sută să se impună, iar dacă avansul e de două sute de puncte, procentajul câştigător urcă la 76 la sută.

Plecând de la acestă formulă, Top 10 arată surprinzător. Simona Halep e tot pe locul secund, dar Barty e lider, nu Osaka (locul 1 WTA), iar Bianca Andreescu e în clasament, pe poziţia a patra (23 WTA).

Iată Top 10 "clasamentul adevărului":

1. Ashleigh Barty 2140.3

2. Simona Halep 2102.8

3. Karolina Pliskova 2054.3

4. Bianca Andreescu 2053.4

5. Elina Svitolina 2042.8

6. Petra Kvitova 2041.6

7. Naomi Osaka 2013.8

8. Caroline Wozniacki 2011.1

9. Angelique Kerber 2007.9

10. Madison Keys 1986.8