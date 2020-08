Simona Halep, pregătită pentru turneul de la Praga

După ce a renunţat să mai participe la turneul de la Palermo, tenismena constănţeană Simona Halep, ocupanta locului 2 WTA, va evolua în turneul de la Praga, care se va desfăşura pe zgură, în perioada 10-16 august. Vineri, Halep a plecat spre Praga, însă în privinţa prezenţei la US Open a afirmat că încă nu s-a decis, în prim plan fiind sănătatea.

„Sunt puţin stresată, dar cred că o să fie bine. Nu am jucat încă fără spectatori. Am stat acasă, m-am odihnit. Aveam mare nevoie de o pauză totală, pentru că au fost ani de zile în care am jucat săptămână de săptămână. Vreau să văd partea bună, faptul că putem să jucăm un turneu. La Palermo a fost o decizie de moment. Am crezut că este mai bine să nu merg. Nu eram poate pregătită mental”, a declarat Halep, care va evolua la Praga şi în turneul de dublu, considerând că orice meci jucat este foarte util în această perioadă.