Simona Halep, principala favorită la câștigarea Roland Garros

Simona Halep este creditată cu cele mai mari șanse să își treacă în palmares încă un turneu de Grand Slam la Roland Garros 2020.

Sportiva noastră a revenit cu dreptul în circuitul oficial, reușind să câștige turneul de la Praga, iar în ultimele săptămâni s-a antrenat intens pe zgură, într-un complex din Parcul Herăstrău.

Simona va reveni în circuit pe 14 septembrie, la turneul de la Roma, dar prioritatea să rămâne câștigarea turneului de la Roland Garros.

"Roma este un turneu important, vor fi multe jucătoare bune, dar prioritatea din acest final de sezon este Roland Garros. Nu va fi ușor, dar o iau meci cu meci și sper să joc bine", a spus Simona Halep într-un interviu pentru postul TVR 1.

Roland Garros va începe pe 28 septembrie, iar Simona Halep este considerată de specialiștii în pariuri principala favorită. Astfel, Simona Halep are cota 5.50 să câștige turneul de la Paris, fiind urmată de Naomi Osaka (cota 8.00), Ashleigh Barty (cota 10.00), Kiki Bertens (cota 11.00), Bianca Andreescu (cota 12.00), Serena Williams (cota 12.00), Garbine Muguruza (cota 14.00) și Vika Azarenka (cota 15.00).

Roland Garros, turneul de Grand Slam la care Simona Halep se simte cel mai bine

Previziunile specialiștilor sunt întărite și de rezultatele înregistrate de Simona Halep până acum la Roland Garros. Sportiva noastră a câștigat aici primul său Grand Slam, în 2018, după o finală de poveste cu Sloane Stephens.

De asemenea, în 2014, Simona a disputat la Paris prima sa finală de Grand Slam din carieră, pierdută în trei seturi în fața Mariei Sharapova. Apoi, în 2017, a fost aproape să câștige primul Grand Slam la Paris, dar a pierdut cu Jelena Ostapenko.

"Meciul cu Ostapenko este cel pe care nu-l pot uita niciodată. Nu am dormit mult timp după acel meci. Simt că am avut victoria în mână, dar am învățat", a spus Simona despre acel meci.

La Roland Garros, Simona Halep a înregistrat 28 de victorii și a suferit 9 înfrângeri. Este turneul de Grand Slam la care Simona are cel mai mare procentaj al victoriilor, de 76%. Simona are un procentaj de 71% la Australian Open (24 victorii și 10 înfrângeri), 75% la Wimbledon (24 victorii și 8 înfrângeri) și 63% la US Open (17 victorii și 10 înfrângeri).

Ce a făcut Simona Halep anul trecut la Roland Garros

Sportiva noastră s-a oprit anul trecut în sferturile de finală de la Roland Garros. A fost o mare surpriză, în condițiile în care a fost învinsă de tânăra Amanda Anisimova cu 6-2, 6-4.

Simona începuse oricum greoi turneul, cu o victorie în trei seturi cu Ajla Tomljanovici, a continuat cu una tot în set decisiv cu Magda Linette, dar apoi a părut că își dă drumul la joc.

A trecut de Lesia Tsurenko în turul 3 cu 6-2, 6-1, iar în optimi cu 6-1, 6-0 de Iga Swiatek. Totul părea pregătit pentru o nouă finala, având în vedere surprizele mari de la Roland Garros 2019, dar Simona a cedat neașteptat în fața Amandei Anisimova.

În cele din urmă, Roland Garros 2019 a fost câștigat de Ashleigh Barty, care a învins-o în finală pe Marketa Vondrousova, și și-a trecut în palmares primul Grand Slam din carieră.

Ce au făcut rivalele Simonei Halep la Roland Garros

Naomi Osaka, văzută drept a doua favorită la câștigarea Roland Garros, nu s-a descurcat prea bine în trecut la Openul Frantei. Ea nu a trecut niciodată mai departe de turul trei, fază a competiției în care a fost eliminată și anul trecut. Ea are 6 victorii și 4 înfrângeri în meciurile disputate pe tabloul principal de la Roland Garros.

Ashleigh Barty, a treia favorită de la Roland Garros, mai are, pe lângă titlul câștigat anul trecut, și o prezență în sferturile de finală în 2019. În rest, ea nu a trecut de turul 3. Barty are 9 victorii și 5 înfrângeri la Roland Garros.

Olandeza Kiki Bertens este considerată a patra favorită de la Roland Garros, iar cel mai bun rezultat l-a înregistrat în 2016, când a ajuns în semifinale. Anul trecut, ea a fost eliminată în turul 2. În total, Bertens are 12 victorii și 8 înfrângeri pe tabloul principal de la Paris.

Bianca Andreescu este o apariție recentă în circuitul WTA și are o singură prezență pe tabloul principal de la Paris, anul trecut, când s-a retras înaintea meciului din turul 2. Un semn de întrebare este legat și de forma pe care aceasta o va avea, având în vedere că nu a mai jucat din luna noiembrie.

Serena Williams are în palmares trei turnee câștigate la Roland Garros, în 2002, 2013 și 2015. Anul trecut a fost eliminată surprinzător în turul 3. De altfel, americanca a avut evoluții oscilante la Roland Garros de când a revenit în circuit.