Simona Halep revine la Fed Cup

Echipa României de Fed Cup începe astăzi, la Budapesta, meciurile din Grupa B a primei divizii a Zonei Euro-africane, tenismenele tricolore având drept obiectiv promovarea în play-off-ul Grupei Mondiale II. Liderul româncelor este constănţeanca Simona Halep, locul 10 WTA, care revine astfel în Fed Cup după o pauză de un an.

„Anul trecut am fost accidentată la spate şi nu am putut juca. În acest an avem o echipă bună. Toate jucătoarele sunt în Top 100 şi sper să reuşim promovarea. Avem o mare şansă. Este important că nu vom evolua în toate meciurile, deoarece avem şi un dublu bun acum. Am avut parte de o tragere bună, dar fiecare meci va fi greu. Va fi o presiune în plus, deoarece jucăm pentru ţară. De data aceasta, sper să se termine bine”, a spus Halep la plecare. Constănţeanca a mai jucat la Fed Cup şase meciuri de simplu, obţinând tot atâtea victorii, şi patru partide de dublu, înregistrând două succese şi două înfrângeri. Din echipa României de Fed Cup mai fac parte Sorana Cîrstea (locul 26 WTA - la simplu), Monica Niculescu (54 WTA - la simplu şi 47 WTA - la dublu) şi Irina-Camelia Begu (147 WTA - la simplu şi 85 WTA - la dublu). În prima zi a competiţiei, tricolorele vor întâlni azi, de la ora 17.00, reprezentativa ţării gazdă, Ungaria. Următorul meci este programat vineri, de la ora 17.00, cu Marea Britanie, iar ultima partidă din faza grupelor va avea loc sâmbătă, de la ora 17.00, împotriva Letoniei. Dacă va câştiga grupa, România va întâlni învingătoarea din Grupa C (Ucraina, Austria, Slovenia şi Israel) sau D (Belarus, Bulgaria, Portugalia şi Turcia) pentru promovarea în play-off-ul Grupei Mondiale II, unde nu a mai ajuns din 1999.