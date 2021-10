Simona Halep s-a căsătorit cu Toni Iuruc

Jucătoarea de tenis Simona Halep s-a cununat civil, miercuri după-amiază, cu iubitul său, Toni Iuruc, într-un cadru privat în staţiunea Mamaia.

Cei doi miri au spus 'Da' într-un loc inedit, într-un spaţiu special amenajat pe plajă, în imediata apropiere a clubului unde are loc petrecerea. Ceremonia a fost oficiată de primarul municipiului Constanţa, Vergil Chiţac.



În vârstă de 29 de ani, cea mai bine clasată jucătoare de tenis a României în ierarhia mondială a avut alături câteva sute de invitaţi, printre aceştia numărându-se fostul tenisman Ilie Năstase, foştii fotbalişti Gheorghe Hagi, Gheorghe Popescu şi Florin Răducioiu.



Simona Halep şi Apostol Gabriel Iuruc, cunoscut sub numele de Toni Iuruc, formează un cuplu din anul 2019, cei doi apărând în public pentru prima oară la turneul de Grand Slam de la Wimbledon din acel an, când Simona a cucerit trofeul.