Simona Halep s-a întors în țară

Învinsă în primul tur la Wimbledon, al treilea turneu de Grand Slam al anului, atât în proba de simplu, cât și în cea de dublu, Simona Halep a revenit, duminică seară, în țară. Tenismena constănțeană a luat această decizie chiar dacă săptămâna trecută afirmase că nu-și dorește să se întoarcă prea curând în România, din cauza criticilor dure venite la adresa ei după rezultatele mai puțin reușite din ultima perioadă. „Nu mă așteptam chiar să pierd din primul tur la Wimbledon. Sunt un pic supărată, bineînțeles, de performanța aceasta. Mă simt bine tot timpul, mă simt bine când vin acasă. Chiar mi-a fost dor de casa mea și o să mă relaxez în următoarea perioadă. Am jucat slab și nu am putut să mă concentrez foarte bine pe ceea ce aveam de făcut pe teren. Fiecare este liber să spună ce dorește, este bună și critica atunci când ai momente mai grele și sunt convinsă că mai am multe de făcut ca să revin la forma mea bună. Merg înainte și nu sunt deloc jos, din punct de vedere mental. Sunt bine și aștept să iau o pauză, ca să îmi revin mai repede. Mă voi pregăti fizic, dar de la tenis voi lua o pauză de câteva zile. După aceea, o să mă remontez ca să merg în America, la turnee”, a explicat sportiva în vârstă de 24 de ani.

Constănțeanca a confirmat faptul că nu va participa la turneul de la București, unde anul trecut a cucerit trofeul. „Nu există șanse să joc la turneul de la București. O să merg doar să stau cu copiii, la Kids Day. Eu am spus încă de anul trecut că este greu să joc, fiindcă se dispută pe zgură și este exact în perioada în care trebuie să mă odihnesc un pic, fiindcă joc foarte mult în prima parte a anului. Îmi pare rău, sper să nu se supere fanii că nu particip. Anul trecut am făcut tot ce am putut, am jucat și accidentată, pentru ei, în special”, a spus Halep, care va reveni în echipa de Cupa Fed a României: „Aștept cu nerăbdare să fiu alături de echipă și, de ce nu, să fac două puncte. Toate jucătoarele Cehiei joacă foarte bine, mai ales Kvitova. Au experiență mai mare la Fed Cup, au câștigat de trei ori titlul. O să fie un meci greu, dar și noi avem o echipă bună și trebuie să avem încredere că putem fi acolo”.

Ocupanta locului 3 în clasamentul WTA va rămâne în țară timp de trei săptămâni, urmând să revină în competiții la turneul de la Cincinnati, la jumătatea lunii august.