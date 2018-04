Simona Halep se gândește la întâlnirea din FED Cup

Eliminată la simplu și dublu din turneul de categorie Premier Mandatory de la Miami, Simona Halep, ocupanta primului loc WTA, a postat, luni, un mesaj pe Facebook, în care a menționat faptul că următoarea prezență va fi consemnată la duelul din FED Cup, dintre România și Elveţia, de la Cluj-Napoca.

„I say bye bye to Miami with this beautiful drop shot. See you all on the Clay court! next station: Cluj. Fed Cup”, a fost mesajul postat de Simona Halep

România și Elveția se vor întâlni, la 21 şi 22 aprilie, la Cluj-Napoca, în barajul pentru Grupa Mondială din FED Cup. Din cauza accidentării de la Australian Open, Halep a lipsit de la precedenta dispută, 3-1 cu Canada, desfășurată în luna februarie, tot la Cluj-Napoca, în Grupa Mondială II.

După întâlnirea din FED Cup, Simona Halep va evolua la Stuttgart, în primul turneu pe zgură din acest an.

Citește și

Halep, eliminată la Miami Open