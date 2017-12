Simona Halep și idolii săi

Constănțeanca Simona Halep a revenit luni în țară, după ce a devenit numărul 1 mondial în tenisul feminin, iar la scara avionului a fost așteptată de către preşedintele Federației Române de Tenis, George Cosac, şi de Marius Dunca, ministrul Tineretului şi Sportului, care i-au oferit buchete de flori şi un balon reprezentând cifra 1. Și președintele Klaus Iohannis a felicitat-o luni, prin intermediul unui mesaj postat pe Facebook, pe Simona Halep, pentru clasarea pe primul loc în clasamentul WTA: „Profesionalismul, determinarea şi dedicarea demonstrate pe terenul de tenis au făcut posibilă această extraordinară performanţă!”.

În fața reprezentanților mass-media, Simona Halep a declarat: „Este o onoare să fiu aici, în fața dumneavoastră. După cum se vede, sunt emoţionată. Visul meu a devenit realitate şi mă bucur că acest lucru se întâmplă pentru noi, pentru români. Ziua aceasta o să rămână în istorie pentru totdeauna. O româncă a fost numărul unu mondial în tenisul feminin. Mă bucur că eu sunt acea persoană. Vreau să mulțumesc tuturor celor care au lucrat cu mine timp de 22 de ani, deja mă simt cam bătrână, dar nu sunt. Vreau să mulțumesc celor care m-au susținut necondiționat, familiei care a crezut întotdeauna că o să ajung unde sunt astăzi. După ce am câştigat acel meci cu Ostapenko şi am ţinut în brațe numărul unu, am realizat că sunt numărul unu mondial. Cred că va fi din ce în ce mai greu. Chiar vorbeam cu mama mea că au fost mulţi ani de când am început tenisul, multe greutăți, sacrificii, dar sâmbătă am uitat tot. Nu pot spune că am avut o viaţă grea sau o carieră grea, am avut multe momente dificile, dar succesul când apare schimbă tot”.

SIMONA HALEP, ANDREI PAVEL, GHEORGHE HAGI

Simona Halep a mărturisit că păstrează și acum manşeta pe care a primit-o de la Andrei Pavel, în 2008, după turneul de la Roland Garros: „Fiind idolul meu, atunci, i-am cerut manşeta. Mă bucur că este alături de mine”. Halep a ţinut să le mulţumească şi celorlalţi oameni din staff-ul ei: „Îi mulţumesc lui Darren, deşi nu înţelege, o să-şi traducă aceste cuvinte. A crezut din prima clipă în care am început să lucrăm împreună că pot să ajung numărul unu. Și unei persoane foarte speciale, care mă sprijină, îi mulțumesc domnului Țiriac pentru tot ceea ce a făcut pentru mine. Şi doamnei Ruzici, care este mai mult decât un manager”.

Despre Gheorghe Hagi, idolul său încă din copilărie, Simona Halep a spus: „A fost numărul unu în sufletele noastre, ale românilor. Mereu a fost modelul meu Gheorghe Hagi, în viață și în sport, așa că este plăcut să aud cuvinte frumoase din partea lui”.

Pentru Halep urmează Turneul Campioanelor de la Singapore, programat în perioada 22-29 octombrie, la care liderul ierarhiei WTA speră să obțină cât mai mule victorii. „Să câştig un turneu de Grand Slam şi să mă menţin cât se poate de mult pe locul unu. Două zile să mă odihnesc, după aceea înapoi pe teren și la Singapore”, a încheiat Simona Halep, care a fost felicitată și de Serena Williams pentru performanța realizată după turneul de la Beijing.

