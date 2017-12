Simona Halep străluceşte la Melbourne

Jucătoarea constănţeană de tenis Simona Halep face istorie la Australian Open, stabilind cea mai bună performanţă din cariera sa la un turneu de Grand Slam. Constănţeanca, favorită nr. 11, s-a calificat în sferturile de finală ale competiţiei de la Melbourne, după ce a învins-o ieri dimineaţă, în optimile de finală, pe Jelena Jankovic (Serbia), cap de serie nr. 8, cu 6-4, 2-6, 6-0, la capătul unei partide spectaculoase. Primul set a fost echilibrat, dar sportiva în vârstă de 22 de ani a reuşit break-ul decisiv pe final. Fostul lider mondial a replicat în setul secund, când s-a impus de trei ori pe serviciul adversarei. Setul decisiv a început cu un game echilibrat, iar constănţeanca a dat lovitura, fructificând a patra minge de break. Din acel moment, jocul a fost dominat clar de Halep, care a câştigat toate game-urile.

„Visul meu înainte să înceapă anul a fost să ajung în sferturi la un turneu de Mare Şlem şi sunt foarte fericită că s-a îndeplinit. Am jucat foarte bine, iar în setul al treilea pot spune că am jucat cel mai bun tenis al meu. A fost un meci greu, dar vreau să mă bucur şi să încerc să joc cât mai bine în runda următoare. Este şansa mea şi trebuie să lupt pentru ea. Jelena Jankovic a jucat foarte bine în setul al doilea, dar şi eu am fost puţin obosită după primul set, nu ştiu de ce. Energia mea era la pământ. Apoi, la 5-2, mi-am spus că trebuie să pierd setul şi să revin în al treilea. Am fost la baie şi apoi am fost pregătită pentru setul al treilea. Mi-am spus că nu am nimic de pierdut. Este şansa mea să lupt pentru fiecare punct şi pentru meci, pentru visul meu”, a declarat Halep la finalul partidei cu Jankovic.

ÎNCĂ UN PAS SPRE TOP 10 WTA Calificarea în sferturi îi asigură constănţencei un cec în valoare de 175.000 de euro şi 430 de puncte WTA, cu care Halep s-a apropiat şi mai mult de accederea în Top 10 WTA. „În Top 10 sunt jucătoare foarte puternice, care luptă pentru fiecare punct şi joacă foarte bine până la final. Este greu, pentru că este mai multă presiune şi vrei tot timpul să câştigi”, a explicat Halep, adăugând că, după Australian Open, va decide cine va fi noul ei antrenor. Până atunci, urmează meciul pentru un loc în semifinalele Australian Open, programat în noaptea de marţi spre miercuri, când o va înfrunta pe Dominika Cibulkova, favorită nr. 20. Sportiva din Slovacia a produs una dintre surprizele din optimile de finală, eliminând-o pe rusoaica Maria Şarapova, cap de serie nr. 3, cu 3-6, 6-4, 6-1. „Am mai jucat cu ea (n.r. - Cibulkova). Se mişcă tare bine şi loveşte bine mingea. Trebuie să mă pregătesc să alerg mult şi să mă apăr foarte bine. Trebuie să fiu agresivă şi să mă bucur că joc în sferturi pentru prima oară în viaţa mea. Vreau să fiu fericită pe teren”, a spus Halep, care are ocazia de a egala cel mai bun rezultat al unui român la turneele de Grand Slam în ultimii 33 de ani. Trei românce s-au calificat în semifinalele unui Grand Slam la simplu, de-a lungul timpului: Virginia Ruzici - de două ori, în 1978, când a câştigat turneul de la Roland Garros, şi în 1980, când a pierdut finala aceleiaşi competiţii în faţa americancei Chris Evert, Florenţa Mihai, finalistă în 1977 tot la Roland Garros, meci pierdut la Mima Jausovec (Iugoslavia), şi Irina Spîrlea, învinsă în 1997, în penultimul act la US Open, de Venus Williams. La masculin, Ilie Năstase este singurul român care a atins această fază, de mai multe ori, ultima dată în 1976, la US Open şi la Wimbledon, la competiţia londoneză jucând finala, pierdută în faţa suedezului Bjorn Borg.

PALMARES NEFAVORABIL Constănţeanca şi adversara sa din sferturi s-au întâlnit de trei ori până acum, singura victorie a lui Halep fiind înregistrată în urmă cu doi ani, în sferturile de finală ale turneului de la Bruxelles, desfăşurat pe zgură. În schimb, Cibulkova s-a impus pe iarbă, în 2011, în primul tur al turneului de la ‘s-Hertogenbosch, şi pe hard, în luna martie a anului trecut, în primul tur la Indian Wells. În vârstă de 25 de ani, jucătoarea din Slovacia ocupă locul 24 în ierarhia WTA, iar în palmaresul ei figurează două titluri WTA, câştigate la Moscova (2011) şi la Carlsbad (SUA, 2012). În 2009, Cibulkova a urcat până pe locul 12 în clasamentul mondial, cea mai bună clasare din carieră, iar din momentul intrării în circuitul WTA a strâns din premii peste 4,3 milioane de dolari. Cibulkova a înregistrat cea mai bună performanţă în turneele de Grand Slam în 2009, la Roland Garros, când a ajuns în semifinale.

HALEP, FELICITATĂ DE BĂNICIOIU Ministrul Tineretului şi Sportului, Nicolae Bănicioiu, a felicitat-o pe jucătoarea Simona Halep pentru calificarea în sferturile de finală ale turneului Australian Open şi a menţionat, într-o declaraţie de presă, că parcursul acesteia reprezintă un bun exemplu de urmat pentru alţi tineri sportivi.

„Performanţa Simonei Halep, ajunsă în sferturile de finală ale turneului de Grand Slam de la Australian Open, este de aplaudat. În nume personal, dar şi ca ministru al Tineretului şi Sportului, o felicit pe Simona pentru rezultatul deosebit obţinut la Melbourne. Cariera ei reprezintă un bun exemplu de urmat pentru alţi tineri sportivi, dar şi o dovadă evidentă a rezultatelor pe care le putem obţine prin muncă susţinută şi printr-o abordare pozitivă a carierei sportive. Suntem alături de Simona Halep în drumul ei spre succes şi o susţinem în toate realizările ei. Este numărul 11 mondial, anul trecut a câştigat şase turnee WTA, a primit premiul Most Improved Player din circuitul feminin de tenis şi, prin ce a făcut la turneul australian, va deveni una dintre primele zece jucătoare ale lumii. Aceste performanţe sunt importante pentru sportiva noastră, dar şi pentru ţara pe care o reprezintă. România este mândră de tine, Simona!”, se arată în declaraţia de presă a ministrului Bănicioiu.