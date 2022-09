Simona Halep va debuta la US Open contra unei jucătoare venite din calificări

Tragerea la sorți a turneuluide la US Open (29 august – 11 septembrie),ultimul de Mare Şlem al anului,a avut loc joi la New York.

Simona Halep, cap de serie numărul şapte, va debuta contra unei adversare venite din calificări la ediţia din acest an a turneului US Open.



Halep a ajuns anul trecut până în optimi la Flushing Meadows, cea mai bună performanţă a sa fiind semifinala din 2015.



Irina Begu (31 ani, 34 WTA) va avea o misiune foarte dificilă în primul tur la New York, contra belgiencei Elise Mertens (26 ani, 32 WTA), cap de serie numărul 32. Mertens s-a impus în toate cele trei meciuri directe.



Sorana Cîrstea (32 ani, 38 WTA) va primi replica germancei Laura Siegemund (34 ani, 216 WTA), scorul meciurilor directe fiind 1-1.



Gabriela Ruse (24 ani, 102 WTA), care a avut un an tumultuos, cu multe probleme medicale, va avea un meci complicat contra australiencei Daria Saville (28 ani, 73 WTA).



Jaqueline Cristian (24 ani, 76 WTA), care revine după o lungă absenţă provocată de o accidentare gravă, are un test foarte dificil, contra favoritei numărul doi, estoniana Anett Kontaveit (26 ani, 2 WTA).



România poate avea încă trei reprezentante pe tabloul principal, dacă Ana Bogdan, Alexandra Cadanţu-Ignatik şi Gabriela Lee vor reuşi să ajungă acolo. Ele sunt în acest moment în turul al doilea al calificărilor şi mai au nevoie de două victorii pentru a accede pe tabloul principal.



Campioana en titre de la Flushing Meadows, britanica de origine română Emma Răducanu (cap de serie numărul 11), are parte din un meci foarte greu în primul tur la US Open, contra franţuzoaicei Alize Cornet.