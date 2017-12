Simona Halep va deveni jucătoarea în activitate cu cele mai multe săptămâni în Top 10 WTA

06:05:21 / 11 Iulie 2017

Rautate

Cum de nu pricep unii ca a fi intre primii o suta din lume la un sport individual foarte mult practicat si...platit,este o performanta? A minimaliza,ironiza si persifla clasificarea actuala a Simonei,de peste trei ani in primele zece tenismane,este cel putin rautate . Cine ii diminueaza performanta a tinut vredata o racheta de tenis in mana,a disputat cumva un meci de peste doua ore,a calatorit in nestire de pe un continent pe altul in tot cursul anului? Stie cumva ca pentru a ajunge in Everestul tenisului mondial Simona practic n-a avut copilarie si tinerete,cele mai frumoase perioade din viata unui om? Stie oare ca Simona a facut si operatie de sani riscandu-si chiar sanatatea? Mai stiu "criticii" Simonei ca a invatat,practicat si s-a perfectionat in tenis doar pe banii parintilor statul roman nefacand NIMIC? Sper ca astazi,in fata englezoaicei plangacioase,Simona sa joace iar bine si cu noroc sa ajunga in semifinale ca sa-i dea peste nas unui anonim VIVI VAX