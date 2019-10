Simona Halep va înfrunta câştigătoarea Turneului Campioanelor

Tenismena constănţeană Simona Halep, ocupanta locului 5 WTA, a pornit cu dreptul în Grupa Violet de la Turneul Campioanelor, învingând-o în primul meci disputat la Shenzhen pe Bianca Andreescu (Canada, locul 4 WTA). După două ore şi 34 de minute de joc, Halep s-a impus cu scorul de 3-6, 7-6 (8/6), 6-3, asigurându-şi un cec în valoare de 690.000 de dolari şi 250 de puncte WTA.

„A fost un meci foarte dificil. Ştiam că ea este o jucătoare extraordinară, care joacă până la final, fără să renunţe, aşa că a trebuit să lupt. Nu am jucat foarte mult de la Wimbledon şi sunt un pic “moartă”, dar am timp să mă recuperez şi sunt fericită că am putut câştiga în sfârşit un meci la Turneul Campioanelor. La fiecare meci am presiune, dar îmi place să joc sub presiune. Sunt mândră de evoluţia mea şi vreau să mă bucur de acest lucru. În setul al doilea, chiar dacă ea conducea, m-am gând că sunt mai puternică din punct de vedere psihic”, a spus Halep. Sfaturile antrenorului australian Darren Cahill au fost extrem de utile şi Simona a putut reveni în confruntarea de luni, pentru a încheia victorioasă.

În a doua partidă de la Turneul Campioanelor, Halep o va înfrunta miercuri, de la ora 12.30 (în direct la Digi Sport 2), pe Elina Svitolina (Ucraina, locul 8 WTA), câştigătoarea de anul trecut, care a învins-o în prima etapă pe Karolina Pliskova (Cehia, locul 2 WTA), cu scorul de 7-6 (14/12), 6-4, după o oră şi 53 de minute de joc. Halep şi Svitolina s-au întâlnit de opt ori, fiecare tenismenă câştigând de câte patru ori.

Despre confruntarea cu Svitolina, Halep a declarat: „Are încredere pe acest teren. A câştigat anul trecut. Este ceva extraordinar să câştigi acest turneu. Este ca o finală de Grand Slam în fiecare meci. Sigur o să fie o partidă dificilă. Sunt gata să lupt din nou şi sunt bucuroasă că mă aflu în această poziţie”.

Al doilea duel de miercuri din Grupa Violet va fi cel dintre Bianca Andreescu şi Karolina Pliskova.