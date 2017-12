Simona Halep va juca în turneele de la Guangzhou, Wuhan şi Beijing

Jucătoarea constănțeană de tenis Simona Halep, care a ajuns până în semifinale la US Open, a anunțat ieri că în perioada următoare va participa la trei turnee organizate în China, la Guangzhou (21 - 26 septembrie), Wuhan (27 septembrie - 3 octombrie) şi Beijing (3 - 11 octombrie). „Până la Turneul Campioanelor mai am vreo trei înainte. Bineînţeles că îmi doresc să joc cel mai bun tenis al meu la Singapore, sper să am un rezultat bun şi poate să îl repet pe cel de anul trecut. Nu ştiu cine a spus că voi lipsi de la Beijing. Eu voi juca la Guangzhou, Wuhan şi Beijing”, a declarat Halep, care a fost prezentă ieri la festivitatea de inaugurare a terenurilor de tenis din cadrul Complexului Sportiv „Ion Ţiriac“ din Bucureşti. Antrenorul Darren Cahill nu o va însoţi pe Simona Halep la turneele din China, din echipa ei urmând să facă parte Răzvan Sabău, Teodor Cercel şi un fizioterapeut. În ceea ce îl priveşte pe Cahill, Halep a explicat că va lua o decizie în privinţa continuării colaborării cu acesta după Turneul Campioanelor. Ea se află sub tratament din cauza unei întinderi la coapsă și speră să se refacă într-un timp cât mai scurt.

La festivitatea de inaugurare a terenurilor de tenis din cadrul Complexului Sportiv „Ion Ţiriac“, Simona Halep a jucat tenis cu mai mulţi copii. La final, a schimbat câteva mingi şi cu Ion Ţiriac. „M-am simţit copil şi eu azi (n.r. - ieri), pentru că e prima dată când am schimbat câteva mingi cu domnul Ţiriac. A fost plăcut şi chiar distractiv”, a spus Halep.