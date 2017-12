Simona Halep va juca la Wimbledon

Jucătoarea română de tenis Simona Halep, numărul 5 mondial, va participa direct la turneul de Mare Șlem de la Wimbledon (27 iunie - 10 iulie), fără să mai dispute până atunci nicio altă competiție pe iarbă, după ce a fost nevoită să declare forfait pentru turneul de la Birmingham, la care urma să ia parte în această săptămână.

"Sunt dezamăgită, era primul meu turneu pe iarbă în acest an. Era important să am niște meciuri, dar nu pot să mai schimb nimic acum. Trebuie să am grijă de corpul meu. Sper sa mă întorc anul viitor", a precizat Simona într-un comunicat.

Românca și-a motivat decizia de a se retrage de la Birmingham prin problemele cu care se confruntă la un tendon. "Am simțit că am probleme de când am venit aici. Am niște lichid la tendon, așa că doctorul a spus că trebuie să mă odihnesc vreo câteva zile. Nu e nimic serios, însă e sâcâitor. Am aproape două săptămâni să mă recuperez până la Wimbledon, așa că mă voi odihni câteva zile, apoi voi face tratament și voi începe sa joc din nou", a a mai spus reprezentanta țării noastre.