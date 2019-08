Simona Halep va participa la turneul de la Adelaide

Tenismena constănţeană Simona Halep, clasată pe locul 4 WTA, a confirmat prezenţa la turneul de la Adelaide, programat în perioada 12-18 ianuarie 2020 şi dotat cu premii în valoare de 1,36 milioane de dolari. Turneul va avea loc în oraşul în care s-a născut Darren Cahill, fostul antrenor al Simonei, înlocuind turneul de la Sydney, de categorie Premier. „Când am auzit prima dată de acest turneu, am spus că o să merg sigur să joc. Vreau să mă întorc la Adelaide deoarece îmi place foarte mult. Am numai amintiri extraordinare despre timpul petrecut acolo. Oamenii sunt foarte relaxaţi şi te poţi simţi şi tu la fel”, a declarat Simona Halep, care este prima tenismenă care a acceptat să joace la ediţia inaugurală a turneului de la Adelaide.

Săptămâna viitoare, sportiva constănţeană va participa la turneul Premier 5 Rogers Cup de la Toronto, fiind câștigătoarea de anul trecut a turneului desfăşurat la Montreal. Cele două oraşe găzduiesc pe rând acest turneu. Simona este favorită numărul 4, urmând să joace direct în turul al doilea, primul ei meci fiind programat la 7 august. Vineri, la miezul nopţii, va avea loc tragerea la sorţi a partidelor de pe tabloul principal al turneului programat în perioada 5-11 august.