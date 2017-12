Simpatizant SI, reținut de britanici înainte de a lua avionul spre București

Până nu demult ne gândeam cu toții că, dacă imigranții sar din tren când aud că se îndreaptă spre România, înseamnă că suntem feriți de potențiale atentate. Iată că, vineri, am aflat că un... aspirant la titulatura de luptător SI intenționa să ne... viziteze în februarie, pentru a ajunge de la noi în Turcia și apoi în Siria. Am aflat povestea vineri pentru că atunci a fost el transferat la pușcărie, să își ispășească pedeapsa. Are 19 ani, este cetățean finlandez de origine somaleză și studia în Marea Britanie, unde probabil că s-a radicalizat. El a fost prins chiar pe aeroport, de poliția britanică, fiind dat jos din avionul cu care urma să zboare spre București. Acum nu se știe dacă pleca mai departe în Turcia fără să ne plaseze vreo bombă, așa, ca de antrenament, dar ce mai contează!

Cubeyda Hassan Jama, un simpatizant al rețelei teroriste Stat Islamic, care învăţase să construiască o bombă după indicaţii de pe internet, a fost închis vineri la penitenciarul Old Bailey din Marea Britanie, pentru a ispăși o sentință de trei ani și șase luni de detenție, pentru tentativă de atentat. Pe data de 7 februarie, el a fost oprit de autorităţile britanice chiar înainte de a se urca într-o cursă aeriană spre Bucureşti. S-a aflat de povestea asta abia acum pentru că respectivul a fost condamnat la închisoare pe 24 iunie, după ce a pledat vinovat de tentativă de comitere de atentate și a fost transferat la închisoare, pentru ispășirea detenției, vineri, 29 iulie, potrivit yourlocalguardian.co.uk.

Cubeyda Hassan Jama, în vârstă de 19 ani, le-a declarat autorităților britanice că intenţiona să se alăture grupării teroriste Stat Islamic, scrie ”Daily Mail”, și a prezentat, la control, doar un bilet dus pentru Bucureşti. Tânărul este cetăţean finlandez de origine somaleză și a fost condamnat la trei ani şi şase luni de detenție, după ce şi-a folosit banii proveniţi dintr-un împrumut guvernamental necesar perioadei de studii din Anglia pentru a-şi lua bilet la o cursă RyanAir din Stansted, Marea Britanie, spre Bucureşti. Tânărul, care studia Informatică la Universitatea Middlesex din Londra, a fost obligat să coboare din avionul spre România, iar poliţiştii au descoperit atunci, asupra sa, un ghid explicit de luptă în numele SI, cotiere şi genunchiere, un încărcător solar, o trusă de prim ajutor, dar şi o agendă în care erau scrise câteva pagini în arabă, conținând şi jurământul de credinţă pentru liderul SI. Au urmat percheziţii în locuinţa sa din Thornton Heath, un cartier din capitala londoneză, unde s-au descoperit mai multe elemente care indicau dorinţa tânărului de a se alătura teroriştilor: o listă cu locuri de muncă în cadrul SI (asistent, bucătar, mecanic, profesor, antrenor de fitness) şi instrucţiuni pentru construirea unei bombe. În laptopul lui au fost găsite, de asemenea, înregistrări video macabre cu execuţiile SI, o listă de echipamente recomandate de jihadişti, un folder numit ”Sacrificiu de sine” şi un material care furniza informaţii detaliate despre aderarea la SI.

Așadar, să ne pregătim pentru ce este mai rău sau să mulțumim Cerului că toți trec pe aici în drum spre... bătălia finală alături de SI în Siria sau Irak?