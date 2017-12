Simple Minds concertează în România

Formaţia pop-rock scoţiană Simple Minds va susţine un concert la Sala Palatului din Bucureşti, pe data de 20 noiembrie, evenimentul fiind organizat de D&D East Entertainment. Biletele pentru concertul din România al trupei Simple Minds s-au pus în vînzare de ieri şi se pot achiziţiona din reţeaua magazinelor Germanos şi online, de pe www.eventim.ro şi www.bilete.ro. Biletele au preţuri de 250 lei, 180 lei, 120 lei şi 90 lei, în funcţie de poziţia locului din sală.

Una dintre cele mai îndrăgite trupe ale anilor \'80 şi \'90, Simple Minds, va ajunge în România în cadrul turneului de promovare a noului ei album, „Graffiti Soul\", lansat în 2009. „Graffiti Soul\" este cel de-al 15-lea album de studio al trupei Simple Minds. Cu un sound contemporan, dar păstrînd, în acelaşi timp, elementele caracteristice care au definit Simple Minds de-a lungul anilor, „Graffiti Soul\" a urcat pînă pe locul al zecelea în topul albumelor din Marea Britanie şi pînă pe locul al nouălea în European Top 100 Album Chart.

Cu un stil inconfundabil pop-rock şi spectacole live pe măsură, scoţienii de la Simple Minds vor cînta pentru prima oară în Bucureşti, într-un concert oferit de D&D East Entertainment, împreună cu Marcel Avram. Repertoriul trupei va cuprinde atît hituri internaţionale, ca „Don\'t You (Forget About Me)\", „Alive and Kicking\" şi „Belfast Child\", cît şi materiale de pe noul album.

Înfiinţată în 1978, la Glasgow (Marea Britanie), trupa Simple Minds are 20 de piese care au ajuns în topurile internaţionale. Trupa a avut vînzări de peste 35 de milioane de albume, iar cinci materiale discografice ale ei au ajuns pe primul loc în topurile de specialitate. Simple Minds a fost votată cea mai bună trupă live de prestigioasa revistă „Q”.

De-a lungul anilor, Simple Minds a avut nenumărate turnee de stadion, majoritatea sold-out, incluzînd trei show-uri în timpul cărora au fost headlineri pe stadionul Wembley din Londra. Vocea solistului Jim Kerr este, fără îndoială, una dintre cele mai bune de pe scena pop-rock, iar stilul Simple Minds a influenţat trupe ca The Killers, Muse, Keane, Moby şi Manic Street Preachers. În prezent, trupa este compusă din membrii fondatori Jim Kerr, Charlie Burchill (chitară, clape) şi Mel Gaynor (baterie), alături de Andy Gillespie (clape) şi Eddie Duffy (chitară bas).