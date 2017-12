Simple Minds vine în România

Concertul Simple Minds din România, care ar fi trebuit să aibă loc pe 20 noiembrie, a fost reprogramat pentru data de 15 decembrie. Evenimentul se înscrie în turneul de promovare a ultimului album al formaţiei, intitulat „Grafitti Soul” şi va avea loc la Sala Polivalentă din Bucureşti, începând cu ora 20.00. Biletele se pot achiziţiona din reţeaua magazinelor Germanos, Vodafone şi Librăriile Cărtureşti şi online, de pe site-urile eventim.ro, bilete.ro sau blt.ro. Până pe 29 noiembrie inclusiv, biletele vor avea preţurile de 130, respectiv 190 lei, iar începând cu data de 30 noiembrie, acestea vor putea fi achiziţionate la preţul de 150 lei, respectiv 220 lei. Tichetele cumpărate pentru concertul programat iniţial pentru concertul din 20 noiembrie se pot schimba la punctele de vânzare de unde au fost achiziţionate, iar diferenţa de preţ va fi restituită, acolo unde este cazul.

„Graffiti Soul” este cel de-al 15-lea album de studio al trupei Simple Minds. Cu un sound contemporan, dar păstrând şi elementele caracteristice care au definit formaţia de-a lungul anilor, recentul album a urcat pe locul zece în topul albumelor din Marea Britanie şi pe locul 9 în European Top 100 Album Chart. Cu un sound propriu de pop-rock şi un show live pe măsură, Simple Minds va cânta prima oară în România. Repertoriul trupei va cuprinde atât hit-urile internaţionale, ca „Don\'t You (Forget About Me)”, „Alive and Kicking”, „Hypnotized”, „Mandela Day” sau „Belfast Child”, cât şi compoziţii de pe noul album.