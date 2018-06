Simply the Best! SIMONA HALEP

„A fost cea mai frumoasă seară din viaţa mea şi nu o voi uita niciodată!”, au fost cuvintele Simonei Halep la finalul momentului festiv pregătit luni seară, la Arena Naţională din Bucureşti, acolo unde peste 15.000 de oameni au venit să o aplaude pe câştigătoarea turneului de la Roland Garros. Simona, Simona, Simona, a fost cuvântul magic scandat de nenumărate ori, din suflet, de admiratorii tenismenei constănţene, numărul unu în lume şi în inimile românilor. Succesul de la Roland Garros a fost răsplătit cum se cuvine de dragostea suporterilor, a fanilor care o încurajează pe Simona Halep la toate turneele importante şi cărora liderul ierarhiei WTA le-a mulţumit din suflet.

„Vă mulţumesc foarte mult că aţi venit, am vrut special să vin, să ne bucurăm pentru acest trofeu. Bucuria este foarte mare, vă mulţumesc foarte mult, nu m-am aşteptat. Sunt foarte mândră că sunt româncă, aşa cum spun mereu. Aceste performanţe sunt de aici, mereu am spus, chiar dacă vin dintr-o ţară micuţă, se poate face performanţă mare. Peste tot am parte de dumneavoastră, sunteţi un public numeros şi călduros. Sper să fie un început. Trebuie să avem mai multă încredere în noi ca oameni, dar întâi trebuie să visezi. Nu aş vrea să mai plec de pe această scenă, pentru că este prea frumos. Vă mulţumesc. Este un moment deosebit”, a declarat Halep, care a venit îmbrăcată în echipamentul sportiv în care a evoluat la French Open. Aplauzele şi scandările fanilor au înlăcrimat ochii Simonei, care a meritat din plin dedicaţiile muzicale oferite de Monica Anghel, Simply the Best, şi Marcel Pavel, Nessun dorma - Vincero! Ca şi la Paris, imnul național al României, „Deșteaptă-te, române!”, a fost intonat în onoare Simonei, pentru care visul câştigării unui turneu de Grand Slam a devenit realitate în capitala Franţei.

Halep a dat autografe copiilor care au urcat pe scena amenajată pe gazonul arenei bucureştene, iar Ilie Năstase, şi el învingător de două ori la Roland Garros, a spus: „Sunt foarte mândru de Simona. Şi eu am trecut prin aceeaşi situaţie, am jucat trei finale, înainte să iau un Grand Slam. O felicit pe ea şi pe părinţi, că federaţia mai puţin a ajutat-o. O felicit că a avut răbdare, pentru că acum au venit şi trandafirii, adică victoriile”.

Iar Simona Halep a punctat: „Ilie Năstase a câştigat două Grand Slam-uri. Sper să-mi dea din puterea lui să mai câştig şi eu unul”.

Gabriela Firea, primarul General al Municipiului București, a fost huiduită copios în momentul în care a urcat pe scenă alături de Simona Halep şi i-a înmânat acesteia cheia Municipiului Bucureşti, politicienii nedorind nici în ceasul al doisprezecelea să înţeleagă că oamenii s-au săturat de apariţiile acestora în momentele importante alături de marii campioni.