Simpozion internaţional la Muzeul de Istorie

Muzeul de Istorie Naţională şi Arheologie Constanţa (MINAC) va fi gazda unui nou eveniment de anvergură internaţională, simpozionul cu tema „Interconnectivity in the Mediterranean and Pontic World during the Hellenistic and Roman Periods”/ „Interconectivitate în spaţiul mediteranean şi pontic în perioadele elenistică şi romană”. Evenimentul se va desfăşura în perioada 8-12 iulie. Comunicările ştiinţifice, susţinute pe două secţiuni de cei peste 60 de specialişti din Europa şi America, vor fi urmate de vizite de lucru la siturile arheologice Histria, Adamclisi, Albeşti şi Callatis.

Ampla manifestare este organizată de MINAC, în co-parteneriat cu Academia Română, filiala Iaşi, şi Waterloo Institute for Hellenistic Studies din Canada.

Simpozionul este parte integrantă a proiectului „External Relations of the Pontic Greek Cities in the Hellenistic and Roman Times: a Multidisciplinary Approach / Relaţii externe ale oraşelor greceşti pontice în perioada elenistică şi epoca romană: o abordare multidisciplinară”.