Simpozionul de Ceramică Monumentală „Costel Badea”, Constanța 2018

Asociația UMA ED ROMÂNIA anunță deschiderea Simpozionului de Ceramică Monumentală „Costel Badea” Constanța 2018. Proiectul cultural vizează crearea unor noi opere de ceramică monumentală, ce se vor integra în țesutul urban al Municipiului Constanța, îmbogățindu-i patrimoniul imobil, ca monumente de for public. Simpozionul se desfășoară la Constanța în perioada iulie - septembrie 2018. Mai întâi, va avea loc un atelier de creație, găzduit într-un spațiu neconvențional – hala de producție a Fabricii SC Keramikon SRL -, la care participă cinci artiști vizuali: din România, ceramiștii Gheorghe Fărcașiu, Florentin Sîrbu, Oana Florică, sculptorul Vasile Călin Filip și, din Bulgaria, artistul sticlar Iliya Yankov. Artiştii vor crea, fiecare într-o manieră proprie, patru opere de ceramică monumentală (Ghe. Fărcașiu și I. Yankov vor realiza o lucrare comună).

În luna septembrie va începe a doua etapă a proiectului, de instalare a lucrărilor în spațiul public. Se intenționează ca amplasamentul să fie în Parcul din zona sediului central al Universității Maritime din Constanța (str. Mircea cel Bătrân nr. 104). Proiectul se va încheia cu ceremonia de dezvelire a lucrărilor, la care vor fi invitați reprezentanți ai mediului artistic, ai presei, oficialități locale, publicul larg. Întregul proces va fi documentat prin înregistrări video și fotografii, iar la vernisaj va fi oferit un catalog pliant al Simpozionului.

Proiectul se dorește o continuare a tradiției taberelor de ceramică monumentală de la Medgidia, din anii 1970, inițiate și coordonate de maeștrii Patriciu Mateescu și, apoi, Costel Badea. Operele de artă create atunci la Medgidia au constituit un ansamblu monumental unic în istoria artei românești. Din păcate, acestea au fost distruse aproape în totalitate în anii următori, din cauza unor neînțelegeri politico-administrative locale, odată cu reluarea lucrărilor de construcție la Canalul Dunăre-Marea Neagră. După mai bine de 40 de ani, fenomenul taberelor de la Medgidia rămâne ca manifestarea culturală profesionistă cea mai reprezentativă pentru ceramica monumentală românească. Totodată, proiectul își propune continuarea unor demersuri mai apropiate în timp, precum Simpozionul Internațional „Hamangia” (inițiat în 1993), Salonul Anual de Ceramică „Costel Badea” (2010) sau expoziția multimedia de tip instalațional „SinCronic” (2016).

În acest sens, Simpozionul din acest an, dedicat memoriei maestrului ceramist Costel Badea, se conturează ca o nouă tentativă de revitalizare a semnificației culturale a unui spațiu urban, care și-a definit de-a lungul timpului un specific artistic unic.

Motto: „Întorcându-ne peste veacuri și milenii, vom întâlni în ținutul acesta capodopere străvechi, protoistoria, cum este ”Gânditorul de la Hamangia”, semn al civilizațiilor trecute și simbol al geniului creator al acestui pămînt, sub semnul căruia se dezvoltă aici demersul ceramistului contemporan” - COSTEL BADEA, artist ceramist (text din Catalogul Simpozionului de ceramică monumentală Medgidia, 1976)

Curator: Eduard Andrei; Fotografie și video: Iulia Pană; Coordonator: Rodica Buzoianu; Organizator: Asociația UMA ED România; Co-finanţator: Administraţia Fondului Cultural Naţional. Proiectul nu reprezintă în mod necesar poziţia Administrației Fondului Cultural Național. AFCN nu este responsabilă de conținutul proiectului sau de modul în care rezultatele proiectului pot fi folosite. Acestea sunt în întregime responsabilitea beneficiarului finanțării. Parteneri locali: Universitatea Maritimă din Constanța, Uniunea Artiștilor Plastici din România – Filiala Constanța I.