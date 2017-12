Simulare de incendiu la Hemodializă!

Ca în fiecare an, personalul medical al Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă (SCJU) Constanţa, alături de pacienţi, participă la diferite exerciţii de simulare în caz de incendiu. De această dată, exerciţiul a avut loc la Secţia de Hemodializă. Personalul medical a dat dovadă de reacţie imediată atunci când a fost anunţat incendiul, simularea fiind coordonată de către reprezentanţi ai Serviciului Privat pentru Situaţii de Urgenţă al SCJU, sub coordonarea Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Dobrogea. Atunci când asistenta şefă a sesizat incendiul şi a dat „semnalul de alarmă”, o colegă de-a sa a încercat să stingă focul cu un extinctor, însă fără rezultat. Personalul medical s-a mobilizat şi a părăsit în timp util secţia. Precizăm că pacienţii nu au fost implicaţi în acest exerciţiu, dar menţionăm că angajaţii SCJU au demonstrat că ştiu foarte bine ce au de făcut şi în cazul lor, astfel încât să nu aibă de suferit. Şeful Serviciului Privat pentru Situaţii de Urgenţă al SCJU, Ana Maria Stănică, a declarat că „de această dată exerciţiul a vizat numai personalul de la locul de muncă”. „Aceste exerciţii se efectuează lunar, conform actelor normative în vigoare”, a adăugat ea. Directorul administrativ al SCJU, Renato Cristea, a declarat că la nivelul unităţii sanitare sunt luate, permanent, măsuri pentru prevenirea unui incendiu. Managerul SCJU, dr. Dan Căpăţână, a subliniat, însă, că unitatea nu are funcţional bazinul propriu de apă, acesta fiind fisurat. „Am cerut mereu fonduri la Ministerul Sănătăţii pentru reparaţii, însă n-am primit nimic. Avem noroc că am încheiat un parteneriat cu SC RAJA SA, al cărei sediu se află chiar lângă noi, peste gard. Putem lua apă din puţurile lor atunci când vom avea nevoie urgentă”, a declarat dr. Căpăţână.