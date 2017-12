Simulare Evaluare Naţională 2015. Aproape 51% dintre elevi au luat note peste 5

07:18:46 / 07 Martie 2015

simulare

Si, ca in fiecare an, fraierii de profesori de romana si mate ( in cazul Evaluarii Nationale) trebuie sa faca un plan remedial pt a-i aduce pe linia de plutire pe prosti/lenesi. Atata vreme cat nu sunt salarii diferite, de ce sunt solicitati la ore suplimentare doar acesti profesori ? Stiu profesori de desen, educatie tehnologica, sport s.a. care au salarii mai mari decat profesorii de romana/mate. Unii vor spune ca cei de romana/mate se scot cu meditatiile dar nu este chiar asa (corect spus nu este asa pt toti profesorii de la toate scolile)