Simularea evaluării naţionale pentru clasa a VIII-a începe luni, cu proba la Limba şi literatura română

Elevii de clasa a VIII-a vor susţine, luni, prima probă - cea la Limba şi literatura română - din cadrul simulării Evaluării Naţionale.



Marţi va avea loc proba la Matematică, iar elevii aparţinând minorităţilor naţionale care au urmat cursurile gimnaziale în limba maternă vor susţine pe 31 martie simularea probei la Limba şi literatura maternă.

Examenul propriu-zis începe la ora 9:00, moment în care în fiecare clasă se deschid plicurile sigilate care conțin subiectul multiplicat, potrivit procedurii oficiale de desfășurare a probelor de la simulare.

Accesul elevilor în școli este permis până la ora 8:30, potrivit procedurii oficiale trimisă în toate școlile de Ministerul Educației.

Timpul destinat elaborării unei lucrări scrise pentru fiecare din probele simulării Evaluării Naționale pentru elevii clasei a VIII-a este de două ore, începând din momentul în care s-a încheiat distribuirea subiectelor fiecărui candidat, informează Edupedu.

În sălile de examen elevii sunt așezați câte unul în bancă, dar doar elevi din aceeași clasă, în ordine alfabetică.

Este interzisă introducerea în sălile de examen a unor obiecte, precum ghiozdane, rucsacuri, sacoșe, poșete etc. De asemenea, este interzis accesul în săli cu orice fel de lucrări: manuale, dicționare, notițe, însemnări etc., precum și cu orice mijloc electronic de calcul, de stocare de informații sau de comunicare (stick-uri de memorie, telefoane, tablete etc.).

Candidații nu au voie să comunice între ei sau cu exteriorul, să transmită ori să schimbe între ei foi din lucrare, ciorne, notițe sau alte materiale care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, pentru comunicare în interior sau cu exteriorul. Cei surprinși în aceste situații pot fi eliminați din simulare.

Elevii din zonele carantinate se vor putea deplasa la unităţile de învăţământ din afara localităţii carantinate, la care învaţă, pentru a participa la simularea examenelor naţionale.