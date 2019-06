Sinagoga Așkenază, monument istoric rătăcit în birocrație și dispute

23:14:26 / 04 Iunie 2019

Ruina

Dupa cum arata poza, eu nu stiu ce se mai poate renova. Pt. inceput ar fi nevoie de igenizarea completa a locului(inclusiv inlaturarea elementelor ce nu isi au locul obisnuit intr-un lacas de cult). Aici presupun ca autoritatile locale se pot implica fara a fi nevoie de prea multe autorizatii(iar sumele de bani necesare ar fi derizorii comparativ cu alte cheltuieli). Ulterior e alta discutie. Stadiul la care s-a ajuns si aici este pe aceeasi directie cu starea generala a Romaniei, adica e pe tiparul "normal" al nostru din ultimii 30 ani. Chiar daca azi in Cta. ar fi undeva sub 100 de evrei autentici, multi poate la o virsta inaintata, ar fi bine totusi ca aspectele istorice ale orasului sa fie pastrate. Altfel in timp se pierde identitatea.