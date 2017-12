Agentul de poliţie Alim Tanior, rănit grav în timpul unei misiuni, pe de 10 august 2012, s-a întors la serviciu. Acesta continuă recuperarea la Spitalul de Ortopedie, Traumatologie şi Recuperare Medicală din Eforie Sud. “Mi-am reluat activitatea în urmă cu aproape două luni şi am reuşit să mă acomodez, cu toate că nu sunt refăcut în proporţie de 100%. Pot să scriu dar, din păcate, încă întâmpin probleme în ceea ce priveşte efortul fizic, pentru că braţul este încă slăbit. Mă bucur că am reuşit să revin la datorie, pentru că sincer mi-a lipsit munca de poliţie cât am stat acasă”, a declarat ag. princ. Alim Tanior. Acesta continuă procedurile medicale. “Merg cu regularitate la aceste şedinţe, la Spitalul de Ortopedie, Traumatologie şi Recuperare Medicală din Eforie Sud. Medicii au avut rezerve în privinţa întoarcerii mele la serviciu, m-au sfătuit să mai aştept, dar am simţit că trebuie să fac acest pas şi mă bucur că lucrurile decurg normal. Am anumite probleme din cauza frigului, simt dureri în braţ, dar am depăşit acest inconvenient şi mă bucur că sunt din nou alături de colegii mei”, a adăugat ag. princ. Tanior. Acesta are planuri ambiţioase pentru viitorul apropiat. “Intenţionez să particip la concursul care se va organiza pentru ocuparea funcţiei de şef al postului de poliţie Cumpăna. Cred că sunt pregătit pentru a face acest pas, am experienţa necesară şi sper să obţin un rezultat bun la examenul respectiv. Oricum, sunt convins că viitorul meu este legat de munca de poliţie, am de gând să-mi continui activitatea”, a mai spus ag. princ. Alim Tanior.

ŞI-AR FI PUTUT PIERDE BRAŢUL Amintim că agentul de poliţie a fost rănit grav, pe 10 august 2012, atunci când un echipaj al Secţiei 1 de Poliţie Rurală a fost solicitat să intervină în Cumpăna pentru aplanarea unui scandal conjugal. Ajunşi la locuinţa soţilor Căilean, poliţiştii au încercat să-l calmeze pe soţul agresiv, însă au fost întâmpinaţi de acesta cu injurii şi ameninţări, bărbatul aruncând în oamenii legii cu o scrumieră şi un telefon mobil. După acest episod petrecut în curtea casei, Dorin Căilean a intrat în locuinţă şi s-a baricadat, continuând să-i ameninţe pe poliţişti. La un moment dat, ag. princ. Alim Tanior a încercat să-l prindă pe bărbat de tricou, printr-o fereastră deschisă. „Suspectul i-a trântit agentului de poliţie fereastra peste braţul drept, geamul s-a spart şi i-a provocat o tăietură foarte profundă”, au declarat la acea dată oficialii Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Constanţa. Poliţistul a fost supus unei intervenţii chirurgicale, medicii constănţeni reuşind să-i salveze braţul. Reprezentanţii IPJ Constanţa le-au adresat medicilor unităţii sanitare o scrisoare de mulţumire. Între timp, agresorul ag. princ. Alim Tanior, Dorin Căilean, de 34 de ani, a fost trimis în judecată, de procurorii constănţeni, pentru comiterea infracţiunii de ultraj.