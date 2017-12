„SinCronic“ la Cazino sau cum să intri într-o poveste

Cei care doresc să aibă parte de o experiență artistică ieșită din tipare și sunt dispuși să iasă din case sâmbătă și duminică, în pofida vremii ploioase, trebuie să vină la Cazinoul din Constanța. Aici - trecând peste câteva inconveniente, precum mirosul de mucegai de la intrare și temperaturile scăzute din interior - vor descoperi o astfel de expoziție, tip instalație, în care ceramica este vedetă.

IMAGINE, SUNET ȘI MIȘCARE

Creațiile reunite sub genericul „SinCronic” se descoperă treptat, motiv pentru care organizatorii au gândit un traseu, care nu poate fi însă impus deoarece arta nu suportă constrângerile. Pe etichetele lucrărilor nu apar trecute numele autorilor însă privitorii pot să le asculte povestea la căști, pentru ca apoi, pe drumul de întoarcere, ieșind din spațiul expozițional, să vadă proiecțiile video care le vor dezvălui atmosfera din laboratorul de lucru și, inevitabil, le va devoala și identitatea creatorilor, prezenți în sala boltită pentru a răspunde curiozităților privitorilor.

Expoziția „SinCronic”, care a fost vernisată vineri, în holul Cazinoului, poate fi văzută și... auzită sâmbătă, între orele 11.00 - 20.00, dar și duminică, între orele 11.00 - 17.00. Având în vedere că evenimentul cultural se desfășoară într-o clădire istorică care necesită serioase lucrări de restaurare, din motive de siguranță organizatorii au decis ca accesul publicului în spațiu expozițional să se facă în grupuri de câte zece persoane. Expoziția prezintă viziunea artistică a 11 artilști plastici, propunând publicului teme de meditație cu mai multe niveluri de interpretare: mitul biblic al „pomului cunoașterii Binelui și Răului”, zborul, atracția... magnetică, cuplul, orașul, corpul uman.

O ROMÂNIE ÎN MINIATURĂ

„Ceea ce am realizat eu se potrivește cu atmosfera. Am intrat într-o poveste care este Cazinoul acesta, un obiectiv care spune extraordinar de mult. Are o arhitectură superbă în exterior. Este gândit de un profesionist, iar alți „profesioniști” s-au ocupat de el. Este așezat într-un cadru minunat, Marea Neagră, care toamna este superbă. Exagerând un pic și extrapolând am impresia că sunt într-o Românie în miniatură”, a spus sculptorul Lucian Țăran, cel mai puțin abstract dintre expozanți, după cum el însuși s-a catalogat.

Vernisajul „SinCronic” a adus în discuție și o problemă presantă, de actualitate: lipsa spațiilor expoziționale. Chiar și așa, Cazinoul, clădirea-simbol a Constanței, lăsată pradă timpului și vremurilor care și-au pus amprenta distrugătoare asupra acestei bijuterii arhitectonice, s-a dovedit a fi perfectă pentru o astfel de expoziție experimentală. Proiectul „SinCronic” a readus în prim-plan tradiția ceramică milenară a acestui spațiu pulsând de energii, amintind, spre exemplificare doar de culturile Hamangia - identificată pe pământ dobrogean - și Cucuteni.

DE LA HAMANGIA ȘI CUCUTENI LA MEDGIDIA

„Tradiția ceramică de pe aceste meleaguri este atât de mare încât, practic, marile centre culturale, în special din Europa Occidentală refuză să o promoveze”, a spus sculptorul Lucian Țăran din Hunedoara, spunând că ceramica Cucuteni și Hamangia este mai intens promovată în China, țara soldaților de teracotă, mai mult decât în spațiul european. De asemenea, amintind de arta ceramică din Dobrogea, s-a vorbit, inevitabil, și despre Medgidia și tabăra de ceramică monumentală pe care orașul a găzduit-o în anii ’70, la inițiativa unui primar cu planuri edilitare îndrăznețe, un veritabil prieten al artiștilor, Eftimie Ilisei, sfătuit de pictorul Spiru Chintilă. Tabăra a stat la bazele școlii românești de ceramică fiind girată de prezența a doi mari artiști: Costel Badea (1940-1995) și Lazăr Florian Alexie (1938-2016), ambii lectori universari. „În anii ’70, arta românească se dezghețase. Scăpase puțin de sub papucul realismului socialist”, și-a amintit Gheorghe Fărcașiu, spunând că în special tabăra de ceramică de la Medgidia, considerată a fi artă decorativă, scăpase de rigorile blamabile impuse de realismul socialist.

TIMP RECORD DE EXECUȚIE

Lucrările care stau la baza „SinCronic” au fost realizate într-un timp record, pe parcursul a două săptămâni, în perioada 7 - 21 august la Constanța, în atelierele de producție ale Fabricii Keramikon. De alte șapte zile au avut nevoie creațiile ca să se fie arse în cuptoare la temperatura optimă. „Colegii meu s-au simțit extraordinar de bine aici. Au dormit pe podele, sus, în podul fabricii, ca să nu piardă timpul. Își găteau acolo cum puteau. S-a creat o coeziune. Mi-ar plăcea ca această expoziție să continue, deoarece aici, la Constanța, există o fabrică mică de ceramică, o fabrică cum nu mai există în alte zone”, a spus Gheorghe Fărcașiu.

MODELÂND PĂMÂNTUL DOBROGEAN

În afară de aerul ei neconvențional, care o face specială, expoziția mai are ceva deosebit: are la bază pământ, nisipuri și feldspați din dealurile Dobrogei. Echipa care a transformat în realitate proiectul „SinCronic” este formată din: Gheorghe Fărcașiu, Georgiana Cozma, Lucian Țăran, Oana Florică, Liliana Marin, Elena Ilash, Iulian Vîrtopeanu, Simona Antoniu, Vasile Filip, Iliya Yancov, Matei Dumitrescu (artiști); Goran Mihailov, Radu Tancău, Andrei Stoian, Marian-Mina Mihai, Radu Fulga, Marian Adochiței, Ioana Bodale (multimedia); Andrei Dinescu (compoziție originală), Eduard Constantin (graphic design) și Igor Mocanu (curator).

Evenimentul este organizat de Asociaţia UMA ED România, în parteneriat cu Primăria Municipiului Constanța, Uniunea Artiștilor Plastici (UAP) din România, UAP, filiala Constanța, Universitatea „Ovidius” din Constanța, UAP, filiala Deva, Art Safari, Art Time și Bogos Film. Proiectul „SinCronic” este co-finanțat de Administraţia Fondului Cultural Naţional.

