Sindicalişti din administraţie amenință cu proteste

Președinții mai multor filiale ale Federației Naționale a Sindicatelor din Administrație (FNSA) din întreaga țară au organizat ieri, în același timp, fiecare în colțul lui de țară, conferințe de presă în care au anunțat că din toamnă vor începe acțiunile de protest dacă nu le vor fi luate în seamă revendicările. Preşedintele filialei constănțene a Cartel Alfa, Ion Caraignat, la care este afiliată și FNSA, a declarat că angajaţii din administraţia publică locală sunt nemulţumiţi de grila de salarizare şi solicită revenirea la salariile din decembrie 2009 (atunci când remunerațiile au fost reduse dramatic de Guvernul Boc), deblocarea posturilor vacante, precum şi plata orelor suplimentare şi acordarea de tichete de masă şi prime de vacanţă. „Deşi am stabilit, cu ocazia negocierilor avute cu ministrul delegat pentru Dialog Social, priorităţile care trebuie soluţionate din lista de revendicări, până la această dată nu s-a rezolvat niciuna şi nici nu am constatat că ar exista o voinţă reală pentru soluționare. Pentru alte categorii de bugetari, Guvernul a identificat soluţii pentru plata orelor suplimentare, majorarea veniturilor salariale, acordarea voucherelor de vacanţă, toate acestea sunt binevenite şi le apreciem, dar condamnăm discriminările care se fac între diferitele categorii de bugetari şi între diferitele categorii sociale. De legea voucherelor de vacanță nu pot beneficia funcționarii din administrație. O foarte mare parte dintre salariaţii din administraţia publică locală au ajuns în pragul disperării, nemaiputând suporta cheltuielile sociale din cauza veniturilor foarte mici, sub 1.000 de lei pe lună“, Ion Caraignat.

PROTESTE Atât el, cât și colegii sindicaliști au explicat că un funcționar public nu poate da randament, nu poate face performanță dacă va continua să primească același salariu mizer. În plus, el a reclamat faptul că, indiferent de pregătirea pe care o are, o persoană nu poate fi angajată ca funcționar public decât cu salariul minim pe economie. În atare condiții, foarte puțini sunt cei care se încumetă să se angajeze pe posturi-cheie în primării. Caraignat a adăugat că, în 10 septembrie, 3.000 de bugetari din toată ţara vor picheta sediul Guvernului, între orele 13.00 şi 15.00, iar dacă negocierile cu guvernanţii vor eşua, sindicaliştii vor continua protestele. După pichetarea Guvernului, sindicaliștii vor avea o întâlnire la nivel de federaţie, iar dacă revendicările nu le vor fi acceptate, vor pregăti declanşarea unei greve japoneze şi, apoi, a unei greve de avertisment, cu întreruperea activităţii timp de două ore. Sindicaliştii din cadrul FNSA au spus că pe lista de revendicări este şi o solicitare referitoare la poliţiştii locali, care ar trebui să aibă aceleaşi drepturi ca angajaţii din cadrul Inspectoratelor de Poliţie Judeţene, deoarece au aceleaşi atribuţii.

SPRIJIN DE LA PRIMARI Sindicaliștii nu sunt singuri în demersul lor. Acțiunile lor sunt susținute de primarii de comune, membri ai Asociației Comunelor din România (ACoR), care au depus nenumărate solicitări de majorare a salariilor funcționarilor din sectorul public. Ultimul manifest a fost aprobat, zilele acestea, la conferința ordinară a ACoR și va fi înaintat Guvernului și Parlamentului în perioada imediat următoare. „Oamenii nu mai pot suporta să aibă din ce în ce mai multe responsabilități, iar banii pe care îi primesc să nu fie pe măsura muncii depuse. Noi avem nevoie de oameni bine pregătiți și nu vom mai avea așa ceva dacă nu le vor fi oferite salarii mai mari, pentru că fiecare își caută de muncă în sectorul privat“, a declarat, zilele trecute, prim-vicepreședintele ACoR, Mariana Gâju.