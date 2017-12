Sindicaliştii „Cartel Alfa” susţin drepturile tinerilor români

Confederaţia Naţională Sindicală “Cartel Alfa”, prin Comisia de Tineret şi Federaţia Naţională “Alfa ART” şi sprijinul Comunităţii Europene şi al Fundaţiei Friederich Ebert marchează, astăzi, campania de informare cu privire la drepturile tinerilor. Sub sloganul “It’s time!”, manifestarea organizată în Parcul Tineretului din Bucureşti militează pentru condiţii de muncă şi salarii decente, număr legal de ore de muncă săptămînale, importanţa formării continue în viaţa profesională, riscurile pe care le implică munca la negru sau la gri şi lipsa asigurărilor sociale sau de sănătate. Pe parcursul manifestării este programat şi un concert la care şi-au anunţat prezenţa Andra, Paula Selling, Impact, Alb Negru, Talisman, Alias, Monkey Business, Quantum Leaps feat. Brad Vee Johnson and Pinki. “Tinerii din România trebuie să ştie că au drepturi legate de munca lor! Dreptul la locuri de muncă decente şi plătite adecvat, la ore suplimentare plătite, efectuate conform legii, nu haotic, mereu la cheremul patronilor. Vorbesc despre locuri de muncă recunoscute şi care să le garanteze vechimea şi o siguranţă a actului medical şi a pensiei. Aşa stau lucrurile în toate ţările civilizate. În toate ţările civilizate munca la negru sau la gri este pe cale de a fi eradicată pentru că astfel tinerii devin sclavi pe plantaţiile patronilor care dispun de ei după bunul plac! Prin munca lor, tinerii trebuie să îşi asigure un viitor, pentru ei şi familiile lor”, susţine preşedintele “Cartel Alfa”, Bogdan Hossu. Evenimente similare, sub sloganul “It’s time!”, prilejuite de Ziua Tinerilor, se desfăşoară simultan, şi în capitalele europene Belgrad, Budapesta, Podgorica, Prishtina, Sarajevo, Skopje, Sofia, Tirana şi Zagreb.