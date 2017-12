Sindicaliştii constănţeni nu sînt de acord cu legea salariului unic

Noua lege unică a salarizării a fost principalul subiect de dezbatere din cadrul întrunirii Biroului Operativ al Uniunii Teritoriale a CNSRL - Frăţia Constanţa. Potrivit preşedintelui Sanitas (organizaţie afiliată la CNSRL - Frăţia), Nicolae Manea, nu este firesc ca în acest moment un medic să aibă salariul de 2.100 de lei, iar în 2015 acest salariu să crească doar la 2.400 - 2.500 de lei: „Pregătirea unui medic durează foarte mulţi ani şi nu este posibil ca atunci cînd termină această pregătire să se trezească că are un salariu de doar 2.100 lei”. Liderul Sanitas s-a arătat nemulţumit şi de reducerile de personal cerute de guvernanţi, afirmînd că în sănătate este oricum deficit de personal. Nici liderul Sed Lex Constanţa, Claudiu Anghel, nu s-a arătat încîntat de legea salarizării unice. „Din sindicatul nostru fac parte majoritatea bugetarilor. Noi am solicitat o lege a salarizării de mai mulţi ani, dar nu am fost ascultaţi. Acum, în doar cîteva luni, guvernanţii susţin că au realizat o asemenea lege. Pentru ca acest act normativ să fie coerent, el ar fi trebuit dezbătut pe o perioadă mai mare de timp şi ar fi trebuit corelate categoriile profesionale. Guvernanţii au făcut o lege pe genunchi”, a declarat Claudiu Anghel. În ceea ce priveşte eventualele acţiuni de protest care vor fi organizate în cazul în care legea salarizării unice va rămîne la stadiul actual, liderul Sanitas a declarat că „se conturează un miting al Sănătăţii pe 7 octombrie”. În cazul în care bugetarii vor decide să iasă în stradă pentru a-şi cere drepturile, ei vor fi susţinuţi şi de ceilalţi sindicalişti din cadrul CNSRL - Frăţia. „Organizaţiile şi membrii de sindicat sînt alături de colegii noştri bugetari şi ne vom alătura la toate acţiunile de protest pe care le va organiza confederaţia”, a declarat prim-vicepreşedintele CNSRL - Frăţia, Marin Neagu. La nivelul judeţului Constanţa, la CNSRL - Frăţia sînt afiliate 27 de organizaţii, însumînd peste 30.000 de membri.