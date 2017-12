Sindicaliştii de la Îmbunătăţiri Funciare nu se lasă!

Peste 100 de salariaţi de la Administraţia Naţională Îmbunătăţiri Funciare (ANIF) RA şi ai Societăţii Naţionale Îmbunătăţiri Funciare (SNIF) SA au pichetat, vineri, sediul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (MADR). \"Am început pichetările de miercuri şi vom continua până pe 1 octombrie, zilnic între orele 11.00 şi 14.00. Protestăm faţă de nerespectarea de către MADR a prevederilor legislaţiei naţionale şi internaţionale privind informarea, consultarea salariaţilor şi transparenţa decizională în administraţia publică. Am avut miercuri o întâlnire cu secretarul general al ministerului, Ion Anghel, iar joi ne-am întâlnit cu ministrul Valeriu Tabără. Reprezentanţii Ministerului Agriculturii ne spun că Ministerul Finanţelor a impus să fie disponibilizaţi 4.100 de angajaţi de la Îmbunătăţiri Funciare (dintr-un total de 5.600). Domnul Tabără a spus că avem dreptate cu motivele pentru care pichetăm, noi i-am spus că aceste pichetări nu reprezintă un atac la persoană, dar când am ajuns la număr (numărul salariaţilor care ar urma să fie disponibilizaţi, n.r.) a spus că nu poate face nimic, că nu depinde de el. Dar nu am înţeles de ce\", a declarat, vineri, preşedintele Uniunii Sindicatelor Îmbunătăţiri Funciare (USIF), Vasilica Blebea. MADR a afişat pe site-ul său şi a transmis către ministerele avizatoare un proiect de ordonanţă de urgenţă privind modificarea Legii 138/2004 ce are ca efect reducerea cu aproximativ 75% a numărului de salariaţi din sectorul de îmbunăţiri funciare şi, în consecinţă, abandonarea lucrărilor de îmbunătăţiri funciare. Potrivit Vasilicăi Blebea, sindicaliştii nu sunt de acord cu numărul de angajaţi care urmează să fie disponibilizaţi de la Îmbunătăţiri Funciare, care ar urma să scadă de la 5.600 la 1.500. Ea a mai spus că a făcut un apel şi la Guvern pentru a contesta această decizie. \"Avem aprobare pentru aceste pichetări până la 1 octombrie, dar sperăm ca, totuşi, să ne înţelegem cu autorităţile până atunci\", a afirmat preşedintele USIF.