Sindicaliştii de la Petromidia cer dreptate la Bucureşti

Membrii Sindicatului Liber Petrochimistul au continuat protestele la adresa Rompetrol, organizând, ieri, un miting în Bucureşti, în faţa sediului companiei. Sindicaliştii cer o mărire a salariilor angajaţilor de pe platforma Petromidia cu 8-10%, solicitare considerată nejustificată de Rompetrol, care invocă criza economică şi rezultatele financiare negative. Potrivit liderului Sindicatului Liber Petrochimistul, Petre Tancău, la protestul care a a avut loc între orele 10:30 şi 12:00, au participat 270 de oameni. Conducerea Rompetrol susţine că o mărire a salariilor ar dezechilibra financiar compania, ducând la concedieri. „Menţinerea unui echilibru bugetar şi a unei stabilităţi financiare este importantă pentru asigurarea nevoilor operaţionale curente ale unei companii, iar orice scădere neaşteptată a veniturilor poate determina adoptarea unor măsuri drastice pentru compensarea acestora. În cazul Grupului (Rompetrol - n.r.), prin măsurile adoptate, dar şi prin sprijinul acordat de acţionarul majoritar, am reuşit să nu scădem nivelul salariilor sau numărul de angajaţi, iar pentru acest an considerăm şi aceste două direcţii ca obiective principale pentru continuarea dezvoltării Grupului”, a declarat directorul general al Rompetrol, Saduokhas Meralyiev. Sindicaliştii invocă acordurile semnate între conducere şi cinci din cele şapte firme de pe platforma Petromidia, acte care confirmau mărirea salariilor. “Noi am negociat ceva şi am finalizat, deci considerăm atitudinea Rompetrol incorectă. De asemenea, noi am cerut documente justificative pentru situaţia financiară grea a companiei, dar conducerea a refuzat să ni le prezinte. Am făcut acest lucru pentru că doar două firme de pe platformă au pierderi, dar şi acestea au fost reduse drastic în ultimul timp. Dacă Rompetrol invocă o situaţie economică grea, noi ce să mai spunem?”, a declarat liderul sindical Petre Tancău. La nivelul platformei Petromidia (Rompetrol Rafinare, Rompetrol Petrochemicals, Rompetrol Logistics, Rominserv, Rompetrol Quality Control, Ecomaster şi Midia Marine Terminal) salariul mediu se ridică, în prezent, la 2.500 lei net (3.500 lei brut). Angajaţii pot primi sporuri care pot modifica cu până la 42% cuantumul salariului mediu net obţinut de un angajat într-o lună.