Sindicaliștii din administrație, din nou în stradă!

11:07:38 / 30 Mai 2017

De la primar și până la ultimul funcționar public !

Aceștia nu merită nici o atenție, dar ca să le mai și mărească salariile, pentru ce, pentru că nu fac nimic, nu fac absolut nimic pentru orașul aceasta împuțit, lăsat de izbeliște, orașul Constanța este o imensă groapă de gunoi, mizeria stăpânește tot orașul Constanța, de foarte puțin timp a fost asfaltată strada Xenopol, stradă perpendiculară pe strada Baba Novac, firma RAJA, a făcut o groapă destul de mare, au reparat ce au reparat, pe urmă, au acoperit groaza cu pietre, dar nu au asfaltat locul cu pricina și acum mașinile care trec pe acolo, împrăștie pietrele și în felul acesta, în scurt timp, asfaltul din preajma gropii, are să fie distrus, deteriorat ?! Dacă ar fi făcut așa ceva, un om, un cetățean / un locuitor al Constanței , autoritățile locale și cele judiciare, iar fi dat amendă și în dată, iar fi întocmit " frumușel" un dosar penal, unde-i respectul pentru oameni și orașul Constanța, groapa aceea de pe strada Xenopol, are să se tot mărească până la viitoarele alegeri locale, când actualii aleși locali, județeni și care or mai fi, vor veni în fața oamenilor ca să ceară, să mai fie votați de noi, fraierimea " Stiupid People ?! ", chiar, dacă ar introduce votul obligatoriu, mergem și îi votăm pe toți de pe lista electorală, că defapt nu merită nici unii, toți politicienii aparținători ai tuturor partidelor politice existente în Constanța și în România, sunt " frați de cruce " dar nu pentru binele poporului, ci pentru ei, pentru îmbogățirea lor și jefuirea bogățiilor țării noastre, politicienii sunt niște jefuitori și oameni fără omenie, sunt oameni fără milă de popor și de țara în care trăiesc ?! Dumnezeu, ne-a dăruit pe : Ștefan cel Mare, Mihai Viteazul, Tudor Vladimirescu, Horia, Cloșca și Crișan, Vlad Țepeș, Matei Basarab, Vasile Lupu, Neagoe Basarab, Decebal, Nicolae Ceaușescu și mulți alții, de aproape 30 de ani, avem conducători fără verticalitate, fără dragoste de Dumnezeu și de oamenii, Dumnezeu, le-a dăruit, ca să aibă grijă de noi, poporul român și ne urăsc și ne jefuiesc, dar jefuiesc și țara noastră, în complicitate cu cei din afara României, deci sunt niște oameni fără omenie, trădarea este soră cu trădătorii și trădătorii frați cu tradarea, asemenea lui Iuda, cum a sfârșit Iuda, nu le dorim sfârșitul lui Iuda, le dorim trezirea din somnul cel de moarte și să iubească oamenii, adică, să iubească pe Dumnezeu ?!