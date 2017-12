Sindicaliştii din Educaţie anunţă pichetări în 20 mai

14:27:53 / 14 Mai 2014

astea sunt cerintele?glumiti,nu?10%in 2 ani:))

10%in 2ani?pai din 2009 pana acum eu am 1100ron salariul..de cate ori s-au marit preturile,lumina si caldura?inflatia cu cat a crescut?sa stau cu 30de urlatori 4ore-6ore,e extrem de putin..sunt mame care de nenumarateori mi-au spus ca, nici daca i-ar da 2000de ron,n-ar sta sa aiba grija de copii,d-apoi sa i mai si invete..pentru atata lucru nu ies in strada,adica 100ron in plus la salariu. si astia .in urmatorii 2ani