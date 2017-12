Sindicaliştii din Energie pichetează sediul Ministerului Economiei

Sindicaliştii din energie vor picheta în fiecare zi a săptămînii sediul Ministerului Economiei şi al Agenţiei de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE) cerînd adoptarea bugetelor de venituri şi cheltuieli ale companiilor de stat din sectorul energetic şi încheierea contractului colectiv la nivel de ramură, potrivit liderilor sindicali. „Vom picheta sediul ministerului şi al ANRE în fiecare zi din acestă săptămînă, între orele 13 şi 15. De joi ni se vor alătura şi sindicaliştii din producţia de combustibili solizi”, a declarat, ieri, preşedintele Federaţiei Naţionale a Sindicatelor din Electricitate - UNIVERS, Walter Mureşan. Potrivit acestuia, la proteste vor participa şi sindicaliştii de la Hidroelectrica şi CEZ Oltenia. El a precizat că, în funcţie de rezultatul întîlnirilor care vor avea loc în această săptămînă cu reprezentanţii Ministerului Economiei, se va stabili dacă săptămîna viitoare vor fi luate măsurile legale pentru declanşarea grevei. “Astăzi (marţi - n.r) la ora 10.00, am avut o întîlnire cu ministrul secretar de stat în Ministerul Economiei, Tudor Şerban. Nu am obţinut nicio rezolvare a revendicărilor noastre, aşa că am început pichetarea sediului Ministerului Economiei. Noi nu avem un buget de venituri şi cheltuieli fără de care nu se pot face lucrările de mentenanţă la sistemul electric sau investiţii. Proiectele de venituri şi cheltuieli ale Hidroelectrica, Nuclearelectrica, Transelectrica şi Electrica au fost corectate de vreo patru ori. Nici acum nu satisfac cerinţele şefilor de la minister”, a declarat Mureşan. Potrivit acestuia, modificările aduse de reprezentanţii ministerului proiectelor de venituri şi cheltuieli ale companiilor presupun reducerea salariilor cu circa 2,5%. “Nouă ne propun să pierderm 2,5% din salarii şi asta în contextul în care avem dreptul la indexarea salariilor cu cota de inflaţie”, a precizat Mureşan.