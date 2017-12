Sindicaliştii din învăţămînt pierd 11 drepturi salariale

Profesorii pierd prin Legea unică indemnizaţia pentru mediu rural sau localităţi izolate, salarizarea pentru tranşele suplimentare de vechime, gradaţia de merit, salariul de merit, sporul de stabilitate, sporul de suprasolicitare neuropsihică, indemnizaţia de conducere şi indemnizaţia de dirigenţie. “Pe lîngă modul abuziv, neconstituţional, în care Guvernul a decis promovarea acestui act normativ, lectura textului în forma sa finală ne-a demonstrat încă o dată faptul că nu există niciun fel de logică juridică în redactarea acestuia, iar unul dintre efectele imediate ale aplicării actului va fi pierderea a nu mai puţin de 11 drepturi (sporuri, indemnizaţii) pentru personalul didactic din învăţămîntul preuniversitar, la care se adaugă un număr aproximativ egal pentru personalul didactic din învăţămîntul superior”, spune liderul Federaţiei Sindicatelor din Învăţămînt “Spiru Haret”, prof. Marius Ovidiu Nistor. Potrivit art. 47 din Legea cadru, aceasta “intră în vigoare la 1 ianuarie 2010, cu excepţia dispoziţiilor art. 49, art. 50, art. 51, art. 52 şi ale art. 4 alin. (1) din anexa nr. VI - Reglementări specifice personalului din sistemul justiţiei - la prezenta lege, care intră în vigoare la 3 zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României Partea I”, explică profesorul în scrisoarea deschisă adresată preşedintelui Traian Băsescu. Textele din Statutul personalului didactic care se abrogă se referă la: indemnizaţia pentru mediu rural sau localităţi izolate, salarizarea pentru tranşele suplimentare de vechime, gradaţia de merit, salariul de merit, sporul de stabilitate, sporul de suprasolicitare neuropsihică, indemnizaţia de conducere, indemnizaţia de dirigenţie, sporul pentru practica pedagogică etc. În plus, se anulează şi posibilitatea negocierii de drepturi prin contractele colective de muncă. Este adevărat că o parte dintre drepturile enumerate mai sus se regăsesc (diminuate) în Anexa II/1 la lege, sub titlul „Sporuri şi alte drepturi ale personalului didactic”. Însă, această anexă intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2010 (conform art. 47 din lege), în timp ce dispoziţiile din Statutul personalului didactic se abrogă la 3 zile de la publicarea legii în Monitorul Oficial. Este evident faptul că, pentru o perioadă de trei luni, drepturile respective nu se vor mai acorda, ceea ce este inadmisibil. În consecinţă, salariul personalului didactic pentru perioada octombrie-decembrie 2009 este net diminuat, aceasta în condiţiile în care salariul din luna decembrie 2009 este salariul de referinţă pentru anul 2010 - conform art. 30 alin. (5) din Legea cadru. “Cum rămîne atunci cu asigurările dumneavoastră că nu se va opera nicio diminuare salarială? Nu este evident că, intenţionat sau dintr-o gravă eroare, Guvernul a elaborat o reglementare de natură să diminueze în mod dramatic, nepermis, abuziv, inadmisibil, salariile personalului didactic? Speră oare Executivul ca, în felul acesta, să realizeze o economie mai mare decît procentul de 15,5% pe lună preconizat şi stipulat la art. 10 din Proiectul Legii privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea plîngerilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional (măsură abuzivă, respinsă în totalitate de Federaţia Sindicatelor din Învăţămînt Spiru Haret?”, notează Nistor.