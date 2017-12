Sindicaliștii din Sănătate s-au săturat! Gata, întrerup activitatea!

Ziua de 19 octombrie este una importantă pentru tot ceea ce înseamnă sistemul sanitar şi de asistenţă socială, anunță sindicatul ”Sanitas”. Reprezentanții săi mai precizează că 19 octombrie este ziua în care își cer drepturile şi nu mai se acceptă jumătăţi de măsură! Ei fac apel la toți colegii să fie uniți. „“Împreună suntem mai puternici!” nu este doar un slogan. Împreună SUNTEM puternici! Şi este timpul ca guvernanţii să vadă că nu glumim. Nu contează gradul profesional! Medic, asistent medical, infirmier, personal TESA, angajat din direcțiile de sănătate publică, creşă sau grădiniţă, angajat în asistenţa socială… TREBUIE să fim uniţi! Este timpul să ne cerem drepturile! Este timpul să spunem STOP umilinţei cadrelor medicale!”, se arată într-un comunicat al ”Sanitas”. Ei adaugă că nu și-au dorit să ajungă aici, adică la declanșarea acțiunilor de protest. Sunt extrem de nemulțumiți și spun că au ajuns în situația de a nu mai putea profesa. ”Am ajuns în situaţia în care să trimitem pacienţii să îşi cumpere tratamentul şi materialele sanitare din afara spitalelor. Am ajuns să ne îngropăm colegii morţi la datorie din cauza epuizării fizice. Am ajuns umiliţi de niste guvernanţi cărora nu le pasă ce se întâmplă cu populaţia acestei ţări. Însă NE-A AJUNS! 19 octombrie este ziua în care arătăm că suntem o forţă”, este mesajul ”Sanitas”. Astfel, pe 19 octombrie, între orele 8.00 și 10.00, are loc o grevă de avertisment cu întreruperea activităţii în toate unitățile din țară, inclusiv din Constanța. ”În intervalul de timp menționat vor fi asigurate doar urgențele și o treime din activitatea normală, potrivit legii”, a declarat, pentru ”Telegraf”, liderul ”Sanitas”, filiala Constanța, Nicolae Manea. ”Vom face tot ceea ce este omenește posibil astfel încât pacientul să nu aibă de suferit. Membrii ”Sanitas” vor purta banderole și vor protesta în incinta unităților sanitare și de asistență socială. Așteptăm toți membrii de sindicat care nu sunt în timpul programului de lucru să participe la această acțiune sindicală și să susțină revendicările Federației”, punctează ”Sanitas”.

REVENDICĂRI Reamintim revendicările ”Sanitas”: Extinderea Contractului Colectiv de Muncă la nivelul sectorului „Sănătate. Activităţi veterinare”; Corectarea discriminărilor / inechităţilor salariale produse de OUG nr. 20/2016 şi OUG nr. 43/2016; Includerea în anexele OUG a tuturor categoriilor de personal omise, respectiv: asistență socială, unități medico-sociale, personal TESA, DSP, creșe; Calcularea sporurilor și a altor drepturi salariale la salariul de bază actual, conform ultimului act normativ în vigoare; Reașezarea valorică a salariilor pentru unitățile clinice și neclinice; Promovarea unei Legi a salarizării specifice pentru sectorul sanitar și de asistență socială pornind de la principiile și coeficienții Legii nr. 284/2010.

Dacă revendicările nu vor fi soluționate, luni, 31 octombrie, va fi declanșată GREVA GENERALĂ pe termen nelimitat, conflictul de muncă fiind deja înregistrat la Ministerul Muncii, anunță ”Sanitas”.

Reamintim că și reprezentanții Federației Sindicale Hipocrat au anunțat că nu renunță la proteste, urmând să îşi întrerupă activitatea și să picheteze Ministerul Sănătății pe 21 octombrie, susţinând că promisiunile primite nu înseamnă soluționarea în fapt.

