Sindicaliştii din spitale, în grevă japoneză

15:57:41 / 23 Decembrie 2019

Nu va e rusine, JIGODIILOR ? ? ?

Vaaaaai v-au laut boii de la bicicleta !!! Pai ce inseamna diminuare de 2.000 de lei pentru un medic la un salariu de 20.000 de lei net si spagi de inca pe atat pe luna ? ? ? De ce nu intrati in greva generala, sa spuneti romanilor ca 200 de milioane de lei salariu sunt insuficienti pentru cati oameni ucideti in spitale ? ? ? Ce bugetari mai castiga 4.000 de euro net pe luna in romania ? ? ? 90 % din medicii Europei de Vest NU AU ACESTE SALARII ASTRONOMICE precum in romania - CEA MAI SARACA TARA DIN UE, dar cu salarii ASTRONOMICE pentru medici !!!