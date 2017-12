Sindicaliştii din telecomunicaţii ameninţă şi ei cu ample acţiuni de protest

Romtelecom şi sindicatele din companie au criticat, ieri, Autoritatea Naţională de Reglementare în Comunicaţii (ANRC), apreciind că instituţia practică o politică discriminatorie, care defavorizează compania în faţa concurenţilor. Mai mult, membrii Federaţiei Sindicatelor din Telecomunicaţii (FSTc) au ameninţat cu proteste în cazul în care administraţia Romtelecom nu va reveni asupra deciziei de eliminare din noul contract colectiv de muncă a bonusurilor. Preşedintele FSTc, Ioan Andrei, a afirmat că o parte din vină pentru această micşorare a veniturilor salariaţilor o are ANRC, care a aplicat, cu un decalaj de nouă luni, pentru celelalte companii de telefonie, reducerea tarifelor de interconectare. Din cauza acestui decalaj, RomTelecom a pierdut şase milioane de euro pe an, ceea ce reprezintă costul tichetelor de masă pentru cei 12.600 de salariaţi, spun sindicaliştii. ANRC susţine că nu are nici un amestec în diminuarea drepturilor salariaţilor şi că nu este decît arbitru pe piaţa telecomunicaţiilor, ori tocmai această calitate de arbitru este contestată de reprezentanţii Romtelecom. Sindicaliştii au cerut să se reglementeze urgent piaţa telecomunicaţiilor, pentru a beneficia de bonificaţii, în caz contrar ameninţînd cu ample acţiuni de protest.