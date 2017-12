Sindicaliştii nu mai vor jumătăţi de măsură

În orice stat democrat, colaborarea şi comunicarea între principalii actori ai vieţii politico-economice (autorităţi, patronate, sindicate etc.) reprezintă factori vitali pentru bunul mers al activităţii din orice sector şi, implicit, pentru asigurarea unui nivel de trai decent pentru majoritatea populaţiei. Din păcate, în România, fosta guvernare portocalie a făcut tot posibilul pentru a distruge dialogul social. Aşa a apărut, în mai 2011, Legea Dialogului social, care punea „pumnul în gură” sindicaliştilor. Pentru a repara abuzurile făcute, actualul Executiv intenţionează modificarea legii, cu consultarea sindicatelor şi patronatelor. „Am elaborat o serie de propuneri în ceea ce priveşte modificarea actului normativ, pe care urmează să le înaintăm Guvernului”, a declarat liderul Cartel Alfa Constanţa, Ion Caraignat. El a adăugat că una dintre modificările cerute face referire la reprezentativitatea sindicatelor. În prezent, pentru a putea negocia cu angajatorii, un sindicat trebuie să aibă ca membri 50 plus unul din numărul total de salariaţi. „Mai exact, dacă într-o societate sunt două sau trei sindicate, iar angajaţii sunt împărţiţi în mod egal, atunci nu participă nimeni la negocierile cu angajatorul”, a explicat liderul sindical constănţean. Pentru a evita asemenea situaţii, sindicaliştii au propus ca reprezentativitatea să fie acordată pentru cel puţin o treime din numărul de angajaţi. În august, ministrul delegat pentru dialog social, Liviu Pop, a declarat că legea va fi modificată în acest an. „Legea dialogului social trebuie corectată în foarte multe locuri. Putem spune că este o lege a dispariţiei dialogului social sau o lege a ruperii dialogului social. Numărul contractelor colective la nivel de unitate a scăzut drastic, undeva cu 80-85%, iar numărul organizaţiilor sindicale şi patronale, de asemenea a scăzut, fiindcă nu au reuşit să-şi facă reprezentativitate”, a spus ministrul. Sindicaliştii avertizează că, în cazul în care actul normativ nu va fi modificat, vor demara proteste de stradă.