Sindicaliştii români caută soluţii anticriză la Lisabona

Pentru a găsi soluţii cît mai rapide şi eficiente la criza de pe piaţa muncii, guvernele, sindicatele şi patronatele din Europa şi Asia Centrală s-au reunit, la Lisabona, la cea de-a opta reuniune regională a Organizaţiei Internaţionale a Muncii (OIM). La această întîlnire, care are loc între 9 şi 13 februarie, participă şi preşedintele \"Cartel Alfa\", Bogdan Hossu, în calitate de reprezentant al angajaţilor români şi de membru în Consiliul de Administraţie al Biroului Internaţional al Muncii. \"Astăzi se înregistrează nu mai puţin de 50 de milioane de noi şomeri în întreaga lume, din care opt milioane numai în Europa\", a declarat director general al OIM, Juan Somavia. Luna trecută, CE a dat publicităţii previziuni potrivit cărora, în acest an, rata şomajului va fi de 8,7%, iar în 2010 va atinge 9,5%. Conform previziunilor actuale, ieşirea din criză nu va începe în aces an, iar procesul de redresare va fi lent în 2010, susţin reprezentanţii confederaţiei sindicale. \"Obiectivele principale sînt evitarea compromiterii productivităţii mîinii de lucru şi păstrarea investiţiilor destinate îmbunătăţirii acesteia, protejarea elementelor celor mai vulnerabile ale mîinii de lucru, evitîndu-se concedierile. De asemenea, este necesară garantarea de fonduri suficiente pentru întreprinderile durabile, în special pentru micile întreprinderi, utilizarea deplină a instituţiilor dialogului social pentru un schimb fructuos de informaţii şi pentru luarea măsurilor celor mai potrivite\", a explicat Hossu.